紐時搶先披露台美關稅15% 律師揭背後用意：不讓黃國昌割稻尾

《紐約時報》當地時間週一（1/12）引述知情人士指出，台美貿易協議接近完成，台灣輸美貨品關稅，將降至和日本、韓國相同的15%，其中台灣承諾將直接投資和購買美國商品逾3千億美元，其中包括台積電去年宣布的1,650億美元投資美國計畫。律師黃帝穎指出，美國媒體搶先報導此事，凸顯美國對印太戰略及台灣地緣政治掌握高度精細，不讓民眾黨主席黃國昌「割稻尾」。

黃帝穎在臉書發文表示，根據《紐約時報》報導，川普政府正接近和台灣達成一項貿易協議，內容包括將台灣出口至美國關稅稅率降至15%，並要求台積電承諾在亞歷桑納州再興建至少5座晶圓廠，台美協議在歷經數月談判後，目前正進行文本審議與修訂，最快可望於本週對外宣布。

黃帝穎指出，黃國昌週日高調宣布率民眾黨訪美，還聲稱將談關稅及國防，儘管黃國昌過去的政治標準是「會期中」出國的立委，花納稅人的錢，痛批「你好膽就上飛機看看」，還酸其他立委卸任前出國是在畢業旅行，但黃國昌自己「會期中」出國，就改口自稱「我們撐起國家」。

黃帝穎接著表示，黃國昌還來不及下飛機完成自稱的「我們撐起國家」前，《紐約時報》就率先報導台美關稅降為15%，理由是「台美雙方經過數月協商，協議文本已進行法律審視，預計本月可公布」，等同正式宣告關稅和黃國昌無關，「關稅不讓黃國昌『割稻尾』，完全表現出美國對印太戰略及台灣地緣政治掌握的精細程度。」

