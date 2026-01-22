紐時曝北約商討格陵蘭割地供美 發言人澄清：未提折衷方案

2026年1月21日，美國總統川普（右）在瑞士達沃斯世界經濟論壇期間，與北約秘書長呂特舉行雙邊會談。路透社



美國總統川普週三（1/21）宣稱已就收購格陵蘭一事建立協議框架後，美國媒體爆料稱，北大西洋公約組織（NATO）會員國軍事官員擬將格陵蘭小片土地主權讓與美國興建軍事基地，引發丹麥議員怒火。但北約秘書長呂特強調，雙方並未討論到丹麥對格陵蘭的關鍵主權問題。

路透社報導，北約發言人哈特（Allison Hart）週四表示，呂特（Mark Rutte）在與川普（Donald Trump）就格陵蘭議題進行會談時，並未就主權問題提出任何折衷方案。她沒有進一步提供更多資訊。

川普在瑞士達沃斯和呂特會談後表示，雙方已建立有關格陵蘭的未來協議框架，並撤回對反對美國收購格陵蘭的8個歐洲國家徵收關稅威脅，更指不會動用武力來主張美國對該地區的控制權，緩解了美歐近期的緊張關係。

然而，《紐約時報》引述3名知情的西方高級官員透露，北約會員國軍事官員在週三於布魯塞爾會晤期間，曾經討論過提供一小片土地，讓美國建立軍事基地的折衷方案，但一名官員表示，不確定這樣的構想是否包含在川普宣布的「框架」裡面。

一名出席會議的官員則將此構想比擬為英國在賽普勒斯的軍事基地，該基地被視為英國領土。另一位聽取討論簡報的官員也證實，有關格陵蘭的構想正是以英國在賽普勒斯的基地為藍本。

呂特會後在福斯新聞（Fox News）節目「拜爾特別報導」（Special Report with Bret Baier）上被問及格陵蘭是否仍為丹麥領土時，他表示：「今晚我與（川普）總統的對話中，這個問題沒有再被提起。」他也向法新社表示，在格陵蘭議題上仍有許多工作尚待完成。

對於川普聲稱已經建立有關格陵蘭的未來協議框架，來自格陵蘭的丹麥國會議員拉森（Aaja Chemnitz Larsen）在臉書表示，在沒有格陵蘭參與的情況下，北約無權就格陵蘭議題談判。

另一位丹麥國會議員法克斯（Sascha Faxe）在接受天空新聞網（Sky News）訪問時表示，川普自稱與北約達成的格陵蘭協議「不存在」，並補充說，這根本不算真正的談判，不過是兩位領袖的閒談罷了，「絕對談不上達成協議。」

