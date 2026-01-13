政治中心／綜合報導

台美關稅即將揭曉！紐約時報報導，台灣輸美貨品關稅將由20%降至15%，儘管跟日韓一致，但藍白依舊堅稱黑箱、質疑是拿什麼去換？行政院經貿辦表示若確認會對外說明。而人正好在華府的民眾黨主席黃國昌，出發前才說自己是去談關稅的，如今會都還沒開完，數字已揭曉，讓綠營猛酸，黃國昌是用念力談的嗎？

民眾黨主席黃國昌，閃電訪美96小時，聲稱要談國防與關稅議題，據瞭解訪團台北時間12號傍晚五點40分抵達華府，晚間10點開始與五部門，進行實體會談，但紐約時報13號凌晨一點就揭露消息，稱台美關稅接近達成協議，最終數字可能是15%，顯示黃國昌去談之前結果可能就出爐，讓執政黨立委忍不住狂酸。

紐時曝台對美關稅15% 綠委酸黃國昌赴美「用念力談關稅」

黃國昌稱訪美談關稅，但還在實體會面時，紐時已揭露台美關稅接近達成協議。（圖／民視新聞）





民進黨立院黨團幹事長 鍾佳濱：「黃國昌主席此趟搭飛機，還沒有到美國之前，就有傳出這樣的消息，我們還是正面看待他的努力，因為在飛機上就算可以用Wi-Fi，或是用念力來促成這樣的結果，我們都覺得應該要予以支持。」





紐時揭露台美關稅接近達成協議，政院經貿辦強調正在商議總結會議時程。（圖／民視新聞）

紐時揭露台美關稅接近達成協議，政院經貿辦強調正在商議總結會議時程。（圖／民視新聞）





對於紐時報導，台美貿易協議接近完成，台灣輸美貨品關稅將降至與日韓相同的15%，台積電會增加對美投資，至少將再建5座半導體廠。對此，行政院經貿辦回應，談判目標一直是爭取調降對等關稅且不疊加，及爭取232條款半導體等優惠待遇，台美已有大致共識，雙方正商議舉行總結會議時程，若有確認將對外說明。明明結果不錯，但藍白卻把砲口對準賴政府。

國民黨主席 鄭麗文：「所謂的關稅談判，超過一年的時間了吧，從頭到尾都是黑箱的，沒有任何的訊息，我們真的很可憐啊，只能從國際媒體，甚至於八卦訊息、小道訊息窺探一二。」

前民眾黨主席 柯文哲：「就算降為15%，也是跟南韓跟日本一樣，也沒有更優惠，到底是拿什麼去換，不管是台積電的問題，台積電搞到最後變美積電，只有台積電嗎?不是還有投資嗎?」



立委(民) 吳思瑤：「(台積電)他們的設廠需求，那絕對是依據當地有這樣的市場，他們才會進行這樣子的佈局，如果關稅的談判最終，是朝更好的方向來進行的話，這也可以來驗證，我們所提出的所謂台灣模式，在美國極有可能讓台灣隊攜手，強強聯手。」

從台美關稅到對美軍購，藍綠白持續角力，結果各界關注。

原文出處：紐時曝台對美關稅15% 綠委酸黃國昌赴美「用念力談關稅」

