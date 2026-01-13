紐時曝台美關稅15%、台積電加碼投資 行政院：雙方洽商總結會議時程

行政院經貿談判辦公室發布新聞稿、行政院發言人李慧芝說明台美關稅談判最新進度。行政院提供



《紐約時報》報導，美國將對台關稅從原本的20%稅率降為15%，與日本和韓國相當，但台積電（TSMC）必須承諾在美國亞利桑那州興建至少5座晶圓廠。對此，行政院經貿談判辦公室回應，台美之間針對相關課題已有大致共識，目前雙方正在商議總結會議的時程，若有確認將對外說明。

針對媒體報導，行政院經貿辦今（1/13）日表示，台美關稅談判目標一直都是爭取調降對等關稅且不疊加，以及爭取232條款半導體、半導體衍生品及其他232項目的優惠待遇，台美之間針對相關課題已有大致共識，目前雙方正在商議舉行總結會議的時程，若有確認將對外說明。

經貿辦表示，在台美第五輪實體會議後，我方透過視訊會議、書面文件交換，以「台灣模式」與美國商務部洽談供應鏈合作，並請美方提供取得土地、水電、簽證、行政便捷等協助措施，創造對我國業者有利的投資環境。

經貿辦補充，我方也持續與美國貿易代表署就未來台美貿易協議的相關內容進行文件交換確認，目前已有一定共識。經貿辦強調，待台美進行總結會議後，雙方將會對外宣布協議主要內容，我政府也將向國會與社會完整說明談判及協議內容，並依法定程序將完整協議文本及影響評估送交國會審議。

