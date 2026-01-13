紐時曝台美關稅15%「台積電擴大投資」 柯文哲：不要搞得像美積電

民眾黨前主席柯文哲前往宜蘭為黨內宜蘭縣長參選人陳琬惠輔選。民眾黨提供。



《紐約時報》報導揭露，台美關稅談判已接近尾聲，台灣輸美貨品關稅將降至與日韓相同的15%，台積電則計畫擴大在亞利桑那州投資，預計將新建至少5座半導體廠。對此，民眾黨前主席柯文哲今（1/13）天表示，就算台美關稅降至15%，也只是跟日、韓一樣，不要把台積電搞到最後變「美積電」，因為台積電是台灣半導體產業鏈最重要的一環。

柯文哲今天前往宜蘭為黨內宜蘭縣長參選人陳琬惠輔選，對於台美關稅有可能降至15%，他表示，現任黨主席黃國昌剛好訪美，大概會聚焦軍購案、關稅等議題，而軍購從他參選總統時就提出，台灣國防經費要增加到GDP 3%，因為天下沒有白吃的午餐，安全防衛要花錢，他都很支持，但不表示錢可以亂花。

廣告 廣告

柯文哲指出，目前台灣向美軍購，已經付錢卻沒有拿到東西，至少超過6000億新台幣，現在卻用兩張A4紙要1.25兆，這點大家會覺得很難接受。

柯文哲批評，總統賴清德在國外投書說要軍購，在國內卻不願意解釋，甚至接受諮詢也都不願意。他強調，台灣不是民進黨的專利，美國不是民進黨的藉口，「不要每次都什麼愛台灣啦，不是掛一個口號就可以為所欲為，不要每次遇到問題，就拿美國來搪塞。」

柯文哲認識，就算台美關稅降至15%，也只是跟日、韓一樣，沒有更優惠，而且重點要看用什麼去換，不要把台積電搞到最後變「美積電」，因為台積電是台灣半導體產業鏈最重要的一環，整個要搬就會被掏空。

更多太報報導

台美關稅可望降至15%！台股早盤漲逾400點創史高 台積電刷新天價1720元

美台即將達成關稅協議！WSJ：台灣承諾投資3千億美元

紐時：美國對台關稅將降至15% 台積電至少多蓋5座晶圓廠