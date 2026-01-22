紐時曝密會北約討論「小塊割地」內幕 川普為何死盯格陵蘭？ 3大戰略一次看懂

美國總統川普21日表示，已與北約秘書長呂特（Mark Rutte）達成格陵蘭島協議合作框架，川普說，若該方案落實，對美國及所有北約成員國而言將是「偉大的解決方案」。川普也撤銷對歐洲8國的關稅威脅，並承諾不會使用軍事力量強行獲取所有權。

外界解讀，此舉讓原本瀕臨軍事與經濟衝突的格陵蘭主權爭議暫時降溫，但相關內容仍充滿不確定性，也引發格陵蘭與丹麥方面強烈反彈。

格陵蘭協議內幕曝光

根據《紐約時報》報導，有三位熟悉談判的官員透露，北約官員在布魯塞爾的會議中，確實討論了一項折衷方案。該方案的核心概念是參照英國在塞浦路斯（Cyprus）擁有主權基地的模式，讓丹麥割讓格陵蘭島上小塊區域的主權給美國，用於建立軍事基地，而非由美國買下整個島嶼。

廣告 廣告

但官員們表示，目前尚未確定這一具體的「基地主權」概念，是否已正式納入川普所宣稱的框架中。

川普達沃斯演說 從強硬施壓到放棄動武

在宣布達成協議的數小時前，川普在瑞士達沃斯（Davos）世界經濟論壇的演說中態度依然強硬。他向在場的各國領袖重申，唯有美國擁有格陵蘭的所有權，才能有效防禦外部威脅，並嘲諷依賴美國保護的歐洲國家。

然而，他也釋出善意，強調自己雖擁有「無法阻擋的力量」，但不想也不會動用武力來奪取格陵蘭。丹麥國會國防委員會主席拉斯穆斯·賈洛夫（Rasmus Jarlov）對此表示，雖然丹麥堅持不會移交格陵蘭，但對於川普排除軍事手段感到鬆了一口氣。

格陵蘭官員強烈反彈

報導指出，儘管美方與北約似乎達成某種共識，但格陵蘭內部的反對聲音強烈。丹麥國會中的格陵蘭代表阿賈·切姆尼茨（Aaja Chemnitz）痛批，川普的聲明「極其荒謬」。她強調，北約在沒有格陵蘭參與的情況下，完全沒有權力進行任何談判，並重申「沒有我們的參與，就不能決定關於我們的事（Nothing about us, without us）」，指責大國的單邊決定製造了混亂。

川普為何拿下格陵蘭的3大關鍵

關鍵動機一：打造「黃金穹頂」飛彈防禦網

這背後隱藏著深層的戰略考量，川普明確指出，取得格陵蘭是建立「黃金穹頂」（Golden Dome）飛彈防禦系統的基石。從地緣戰略看，格陵蘭位於美俄之間，若俄羅斯發射彈道飛彈攻擊美國本土，飛越格陵蘭與北極是路徑最短的軌跡。川普認為，唯有擁有完整領土主權，才能確保皮圖菲克太空基地（Pituffik Space Base）等防禦堡壘萬無一失。

關鍵動機二：扼守海軍咽喉與北極航道

隨著氣候變遷導致冰層融化，格陵蘭的戰略價值更上一層樓。該島扼守著「GIUK缺口」（格陵蘭-冰島-英國），這是連結北極與大西洋的海軍咽喉點，控制此處等同掌握了監測俄羅斯潛艇進入大西洋的關鍵通道。

此外，融冰開通了西北航道（Northwest Passage），成為蘇伊士運河外連接歐亞的新商業航線，這讓美國對於中俄在北極的擴張感到高度焦慮，決心防堵對手在「後院」立足。

關鍵動機三：稀土資源爭奪戰

除了國防安全，格陵蘭冰層下豐富的稀土資源，也是美國急欲購島的關鍵誘因。目前中國控制全球約60%的稀土開採與90%的加工量，而稀土是製造F-35戰機雷達、電動車電池與晶片不可或缺的原料。美國若能控制格陵蘭，將能大幅降低對中國供應鏈的依賴，掌握未來科技戰的主導權。

跨大西洋關係的裂痕與未來

雖然此次外交危機看似透過「框架協議」暫時平息，但這場風波已對跨大西洋聯盟造成難以修復的創傷。加拿大總理馬克·卡尼（Mark Carney）形容此次事件為一場決裂，認為舊有的國際秩序已無法回頭；歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）則稱之為劇變，並呼籲歐洲必須更加獨立。

格陵蘭問題引發全球關注，《BBC》分析，即便細節最終敲定，川普為了格陵蘭議題讓北約陷入兩週的生存危機，這種信任的破裂將難以被遺忘。