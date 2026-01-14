紐時爆台美關稅15%、台積電加碼投資 鳳凰城市長三度訪台將晉見賴蕭

外交部長林佳龍致贈美國亞利桑納州鳳凰城市市長蓋蕾歌（Kate Gallego）台灣木雕禮品並合影。外交部提供



《紐約時報》報導，美國將對台關稅從原本的20%稅率降為15%，與日本和韓國相當，但台積電（TSMC）必須承諾在美國亞利桑那州興建至少5座晶圓廠。與此同時，台積電所在地、美國亞利桑納州鳳凰城市長蓋蕾歌（Kate Gallego）三度訪台，將晉見總統賴清德、副總統蕭美琴。

蓋蕾歌近期第3度訪台，外交部長林佳龍昨（1/13）日以晚宴歡迎時表示，台灣在半導體、人工智慧及先進製造等高科技產業具備關鍵優勢，在全球供應鏈中扮演重要角色，也是美國在科技領域值得信賴的合作夥伴。

廣告 廣告

林佳龍另提到，鳳凰城及亞利桑納州近年已成為我國企業在美重要據點，雙邊高科技產業合作成果持續拓展；星宇航空也開啟台北與鳳凰城直航班機，將有助促進人流、物流與資金往來，強化產業鏈結，盼雙邊能持續推動產業合作與人才交流，深化夥伴關係，打造更具韌性的高科技供應鏈。

蓋蕾歌表示，隨著台積電宣布在美投資1650億美元，鳳凰城將持續與台灣攜手深化高科技合作並確保供應鏈韌性，並期待雙方持續推動教育、培訓合作及青年交流，並在航太及生技醫藥等前瞻科技領域拓展合作機會。

蓋蕾歌近期第3度訪台，訪團除了將晉見賴清德、蕭美琴，拜會台南市政府及台北市政府，並與我國高科技產業代表交流，就雙邊經貿合作進行交流。外交部也盼持續與鳳凰城市及亞利桑納州深化夥伴關係，攜手推動供應鏈韌性、產業合作與雙向投資，共同促進台美經貿關係穩健發展。

更多太報報導

伊朗血腥鎮壓逾600死 外交部更新旅遊警示：在地5國人都平安

獨家專訪／直諫台灣！歐洲議會議員示警：擋國防預算中國一定很高興

也是地方包圍中央！美國各州踴躍在台設辦公室 台美關係切出新軸線