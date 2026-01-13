紐時爆台美關稅15％！黃國昌赴美被狠酸演戲
[NOWnews今日新聞] 民眾黨主席黃國昌前（11）日晚間率團赴美，稱要去談軍購、關稅，不過，知名外媒《紐約時報》於台灣時間今（13）日凌晨報導，台灣商品輸美關稅有望降至15%，與美國去年和日本、韓國達成的基本一致。對此，政論粉專《聲量看政治》指出，台灣關稅要談完了，為什麼黃國昌要去美國演這齣？到手的權力要被人活生生拔回去了。
《聲量看政治》今發文揭露，黃國昌近10天內在網路上的泛綠族群之中的討論聲量一落千丈，在泛藍族群間的聲量也驟降。
該粉專狠酸，為什麼黃國昌要去美國演這齣？因為柯文哲回來了，藍綠白紅沒人理他了，聲量消風了，立委任期再混沒有幾天了，到手的權力被人活生生拔回去了。魔戒要還給索倫，索倫來跟咕嚕昌討魔戒了！
