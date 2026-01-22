紐時的脊梁 台灣有嗎

美國《紐約時報》日前社論指出，川普及其家族利用他身居總統高位，過去1年來至少獲取14億美元（約新台幣443億元）利益，若加上無法追蹤的虛擬貨幣，利益數額更難以估計。

《紐約時報》針砭時政監督政府的剛性權威，素來都是美國主流媒體的標竿，也始終沒讓美國受眾失望，更成為川普的「眼中釘」之一，甚至控告《紐時》指責「汙衊」他數十年，求償逾150億美元，《紐時》堅定反擊斥責「打壓獨立報導」，川普動輒甚至把記者趕出會場，唯獨對《紐時》毫無招架之力。

廣告 廣告

這就是身為主流媒體的脊梁，媒體作為第四權，嚴厲監督當政者，只是基本義務，更是社會責任，這也是台灣任何一位媒體人踏入這個行業的初衷與信念，當年以血淚爭取的言論自由，更是台灣民主最珍貴的資產，而今安在哉？

美國社會氛圍與民主質量，必須說已然被川普摧毀殆盡，《紐時》社論特別拿退職兩袖清風的杜魯門，對照賺得盆滿缽滿的川普家族，美國人民還要忍受多久，奈何幾次千萬人上街抗爭，終究制裁不了恣意妄為的川普，但至少美國還有脊梁挺直的主流媒體，《紐時》可以是壓倒川普惡魔的稻草，台灣還有嗎？

台灣輿論曾經百家爭鳴海納百川，而今綠媒橫溢，加上當局動輒司法加身，「馬德」事件更勢必加劇寒蟬效應，這樣的社會輿論環境，還是民進黨的「莫忘初衷」嗎？

打壓媒體的惡質行徑，川普做了最糟的示範，然而仍有《紐時》甚至網紅，讓川普不能也不敢直視，川普從關稅「解放日」，到格陵蘭的「急轉彎」，美股美債震盪只是令人懷疑的獲利空間，記得「解放日」後川普和一群「錢友」在白宮的嘴臉吧，原來川普翻臉如翻書，底子幹的卻是數鈔票的魷魚遊戲，而不論是掀底貪婪或是蠻橫，美國應慶幸還有《紐時》等的存在，而且「勇敢」的存在。

曾經讓全世界都羨慕的台灣言論自由，瀕臨死亡，更乏人救危，「馬德」事件只是剛好凸顯問題嚴重性，《紐時》的脊梁，給台灣當權者和媒體及廣大受眾，上了嚴肅又寶貴的一課，除了反思民主的真諦，更應抵制拒絕媒體暗影的操控，誰願意挺身效法《紐時》，就該給最剛硬的支持，才可望挽救台灣民主價值與言論自由。（作者為資深媒體人）