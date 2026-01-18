紐時示警 中共集結漁船威脅安全秩序

記者賴韋廷／綜合報導

《紐約時報》16日引述智庫分析報告指出，中共於去年12月25日及今年1月11日期間，二度在東海海域集結逾千艘漁船，進行大規模海上集結演練，意圖運用灰色地帶手段遂行封鎖、阻滯海運航路，已對西太平洋安全秩序構成嚴重威脅。

千艘漁船平行隊列 干擾航道運作

報導引述海事資訊機構「Starboard Maritime Intelligence」情資指出，中共曾在去年耶誕節前後，集結約2000艘漁船，在東海海域組成2條長度約290浬（約537公里）的平行隊列；隨後又在本月11日再度糾集約1400艘漁船，組成另一組長度超過200浬的陣列；由於艦艇數量驚人，因此這2次活動均迫使航經當地的商業船隻被迫繞道，顯著干擾航道運作。

報導分析，這2次演訓不僅集結數量驚人的漁船，還組成非常態作業模式，且採取高度協同性行動，顯示中共極有可能藉由相關演練驗證海上民兵的灰色地帶能力。專家分析指出，儘管漁船體積較小、遂行海上封鎖任務能力有限；但仍能阻礙軍艦及貨船的通行，此外亦可充當誘餌，干擾雷達、無人機、飛彈及魚雷的運作，輔助共軍艦艇遂行作戰行動。

相關報導則說，這2次大規模民船演練，與中共先前在臺海舉行聯軍演時間點、以及近期日「中」關係緊張時間點極為相近，因此亦不排除中共意圖透過海上民兵演練對外示威，凸顯其擴張野心。

中共近期2度動員漁船在東海大規模操演，疑圖以灰色地帶手段阻滯西太平洋航路運作。圖為中共海上民兵漁船2023年在南海高調演訓。（達志影像／美聯社資料照片）