紐時訪川普：在我監視下 中國不敢攻台

（中央社記者廖漢原紐約8日專電）美國總統川普接受「紐約時報」專訪，就近期行動是否會對烏克蘭或台灣設下先例的提問表示，「 在我監視下，（中國國家主席習近平）不敢攻打台灣。」他說：「美國有不同總統之後，他也許會動手，但不相信在我還是總統時他會動武。」

紐約時報（New York Times）記者群7日晚間在白宮橢圓辦公室訪問美國總統川普 （Donald Trump），記者問道，川普的行動可能會對烏克蘭或台灣提供前例？川普聳肩回應，「在我的監視下，（中國國家主席習近平）不敢攻打台灣。」

川普說：「美國有不同總統之後，他也許會動手，但不相信他在我還是總統時他會動武。」

根據紐時公布的部分錄音檔，資深記者桑格（David Sanger）問川普，如果他是習近平，見到近期事件可能會印象深刻，是否也會採取斬首行動控制台灣，俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）為何不能以相同邏輯，對烏克蘭其他領土與前蘇聯加盟國行動，這是否會設下先例，未來會感到後悔。

川普說：「不會，因為這是（美國）真正的威脅，中國沒有移民與毒品侵入，也沒有美國發生的糟糕事。台灣監獄沒有大開，囚犯跑到中國，那邊監獄沒那麼多人，沒有數千數萬人從監獄和精神機構跑出，前往中國或俄羅斯。」

記者追問，習近平也會說台灣是威脅，這是個別的行動。

川普說：「這是他（習）驕傲的來源，他相信（台灣）是中國的一部分，這得由他決定，但我已向他表達如果侵台，我會很不高興。我相信他不會這麼做，我也不希望他這麼做，如果美國有不同的總統他也許會動手，但我相信他不會在我擔任總統時動手。」

訪問期間，川普與哥倫比亞總統裴卓（Gustavo Petro）通電話，也與記者共同觀看明尼蘇達州示威期間，移民暨海關執法局（ICE）探員槍殺一名37歲女子的影片。

川普在訪問中談及委內瑞拉、哥倫比亞、國際外交、美國移民等議題。紐時認為，川普講話直白，沒有退縮的意思。

關於委內瑞拉的未來，川普表示，「只要他想，美國將留下及治理委內瑞拉，也許會幾年」。

美國對格陵蘭態勢升高，他說：「少了格陵蘭所有權，他不會高興」、「歐洲必須改善，沒有美國，北約（NATO）沒有作用」。

關於川普執政下的國際變局，他說：「有能力也會持續運用美國力量來獲利及達到美國至尊地位」、「我感覺不到要受國際公法、常規、查核與權衡的限制」、「只有個人道德，在我心中，可以限制我（使用美國武力）」、「我不需要國際公法，我不會傷害人」。

川普直白認為，當國家之間利益衝突時，只有國家實力才是決定性因素，過去的美國總統動用國家力量時過於謹慎。（編輯：陳慧萍）1150109