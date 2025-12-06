紐時開炮川普2.0國安戰略 利益擺第一

白宮4日公布美國總統川普第二任的《國家安全戰略》（NSS），不過《紐約時報》直言，這份文件凸顯本屆政府把利益擺第一，拋棄民主價值，台灣的重要性被簡化只剩半導體和航運路線；《華盛頓郵報》社論更犀利直言，這份NSS內容想面面俱到，充斥各種宏大願景，但到頭來可能一場空，與其說是一份策略，反而像情緒拼貼板。

《紐約時報》指出， NSS直接將川普政府利益導向的作法當成外交政策核心。美國作為全球自由世界力量的形象已不復存在。相較川普第一任期NSS將世界描述為「高壓制度與自由社會的競爭」，這次NSS僅稱，不對專制社會強加民主或其他與其傳統歷史大相逕庭的價值。不過《華盛頓郵報》社論點出，美國卻同時插手其他民主國家事務，尤其是針對盟友。

在涉台議題上，《華盛頓郵報》社論肯定NSS中，對台議題措辭足夠強硬，也將台灣與確保南海航運貿易路線做出連結；但《紐約時報》直言，文件著重強調台灣在區域中的經濟價值，而非台灣與美國價值上的關聯性，台灣的重要性被簡化為半導體和航運路線。

回顧2017年川普第一任期NSS，將大陸與俄羅斯評為「想創造一個與美國價值利益背道而馳的世界」，這次的NSS採取保守態度，將大陸描繪為「競爭者」，提到嚇阻台海戰爭的原因時，反而更著重「會對美國經濟帶來的巨大衝擊。」不過《華盛頓郵報》社論較樂觀解讀，NSS明確點出美國必須保持經濟主導地位，也正確指認大陸經濟強制手段與北京試圖扭曲國際貿易為威脅。

《華盛頓郵報》社論不諱言， NSS盡可能廣泛定義美國優先，充斥宏大願景，卻未深入細節，「想要面面俱到，到頭來卻可能一無所有」。NSS解釋美國優先是「現實卻非現實主義；堅持原則而非理想主義；強大而不鷹派；克制卻不鴿派」，該文章狠酸，「祝好運」。