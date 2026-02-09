紐時：高市豪賭 贏在三個關鍵點

日本首相高市早苗上任僅110天即提前舉行國會大選，這場政治豪賭，讓高市取得壓倒性勝選。紐約時報分析指出，選舉結果顯示日本選民普遍支持高市在經濟、移民政策，以及對中關係的強硬立場。

紐時認為，如今高市執政地位更加穩固，對於推行激進的政府開支計畫與擴大國安相關法案，阻力大幅減少，加上與日本維新黨結盟，高市可望在國會取得絕對優勢，加速推進政策立法實施。諮詢公司Japan Foresight創辦人哈里斯認為：「雖然自民黨不會阻擋她，也沒有任何反對派能夠拖延她的步伐，但高市可能面臨的最大掣肘來自外部：金融市場、華府與北京。」

廣告 廣告

至於對中關係，去年11月，高市公開表明支持台灣的言論，引發北京不滿，發動一連串反制措施，包括限制日本海鮮進口、打擊赴日旅遊，及對日關鍵稀土限制出口，讓日中關係降至冰點，不過，選舉結果顯示，日本選民力挺高市絕不退縮，不顧投票日天候欠佳，此次投票率約為56%，比2024年54%略增。

值得注意的是，與「讓美國再次偉大」（MAGA）類似的「參政黨」贏得11席，比過去二席大幅增加，顯示日本右翼勢力壯大，該黨主張加速調漲停滯多年的薪資，以及嚴厲打擊非法移民，可以預見高市未來將大力推動保守派改革，制定反間諜法和修改憲法和平條款，以解除對日本軍事限制。

華郵社論也說，高市大勝反映日本民眾日益認識到北京構成生存威脅。高市就「台灣有事」答詢與習近平針鋒相對，贏得日本民眾相挺。華郵社論認為，高市大勝對美國是好消息，因為高市支持日本大幅擴充軍備，日方可能承擔更多對抗中國的安全責任。

路透報導另指出，日本前駐澳洲大使山上信吾在社群媒體X直指，中國問題是這次大選的隱藏議程，「面對挑釁行為和經濟脅迫，日本應屈服還是抬頭挺胸？日本人顯然選擇後者」。美國國務院前日本處長馬赫說，預料日本在國防政策上將非常積極，可能的影響之一是中國國家主席習近平最後將理解高市的強硬立場。

【看原文連結】

更多udn報導

蔡幸娟女兒太美爆紅被起底 無預警宣布消失親揭原因

AI檢測獲利大爆發 這公司年終＋分紅最多「領50個月」

寒流泡湯風險高！北投溫泉雙亡 醫示警4症狀不要再泡

國旅太貴是抹黑？雲品董座嘆「拿橘子比蘋果」網怒了