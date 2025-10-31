紐時：中共重啟新疆核試場工程 與美較勁

記者施欣妤／綜合報導

《紐約時報》報導，美國總統川普下令重啟核武試驗後，美俄「中」核武競爭更加複雜化，並指中共持續推進核武擴張，正重啟新疆羅布泊核試驗場的建設工程，恐加劇全球核軍備競賽。

川普在10月30日「川習會」前宣布，為應對「他國核試作為」，已下令啟動美國核武試驗，終結自1992年以來未再進行核試的現況。《紐時》引述美國卡內基國際和平基金會研究員、《新核時代》作者潘達表示，若美國朝恢復核試邁進，等同為俄羅斯與中共重啟全面核試「開綠燈」。俄「中」已大約30年沒有公開進行核試。

廣告 廣告

報導說，衛星圖像顯示，中共正在重啟新疆羅布泊核試驗場的建設工程。圖像分析師認為，新建設可能包含用於地下核試驗的新隧道，或有助北京當局研發新型核武。中共上次進行核試驗是在1996年，聯合國大會同年通過《全面禁止核子試爆條約》（CTBT），此後僅印度、巴基斯坦與北韓曾進行核試爆。

潘達說，全球核不擴散體系「正面臨巨大考驗」。美國政府接下來可能會對「重啟核試」提供更多說明，而許多專家認為，川普所指可能是美方將測試具備核打擊能力的新型飛彈，而非進行地下核試爆。

川普宣布重啟核試，恐加劇全球核軍備競賽。圖為美軍試射「義勇兵3型」洲際彈道飛彈。 （取自DVIDS網站）