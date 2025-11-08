紐時：中國透過稀土管制 衝擊歐洲軍備擴張計畫
（中央社台北8日電）紐時報導，稀土是導彈、戰鬥機、無人機及各類軍事裝備生產的關鍵材料，而中國在中美貿易戰中將稀土作為籌碼，限制出口，此舉也衝擊歐洲國家的軍備擴張計畫。專家指出，中國正試圖破壞歐洲的重整軍備的計劃。
紐時中文網7日報導，中國對稀土管制的反覆讓歐洲領導人清楚意識到，他們的軍備擴張受制於與中國之間日益不穩的關係。歐盟約98%的關鍵稀土進口來自中國，依賴度甚至高於美國的80%。
目前歐洲各國正緊急大幅增加國防開支，試圖在2030年前提升關鍵軍事能力。無法獲取關鍵礦產可能擾亂該計劃，改變地緣政治格局並影響歐洲的未來。
歐盟一直努力擺脫對中國稀土的依賴，並通過立法培育本土產業。但要取代中國的採礦和提煉產能無法一蹴而就。礦業諮詢機構SFA Oxford分析師近期的研究報告預測，考慮到礦山開發、精鍊廠建設、製造業擴張及融入北約供應鏈所需的時間，要完全擺脫對中國的依賴，需要8至12年。
歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）呼籲，歐盟在關鍵礦產領域「爭取自主獨立」。歐盟與中國官員近期就發放「通用許可證」進行協商，以簡化對歐洲的稀土出口流程。
報導指出，兩名涉及內部磋商而要求匿名的官員表示，此類解決方案能否快速落地或長期維持尚無保證，歐盟正專注於尋找替代供應管道。
報導指出，自去年10月起，中國稀土出口商需向當局詳細說明貨物在西方供應鏈中的用途。這些規定讓中國當局得以掌握全球企業對稀土的需求種類和數量。4月實施的出口限制導致短缺，鏑等用於製造耐熱磁鐵的稀土價格飆升。
稀土是F-35戰鬥機、無人機、潛艇、戰斧（Tomahawk）飛彈雷達系統等歐美軍事技術的關鍵原料，也是歐洲重整軍備計劃中擬儲備的關鍵物資。
海牙戰略研究中心（HCSS）分析師吉拉迪（Benedetta Girardi）說，「中國的最終目標，是拖慢美國的發展，而歐洲也會因此受到牽連。」
歐洲聯盟主管貿易事務的執行委員塞夫柯維奇（Maros Sefcovic）表示，自北京開始要求稀土出口許可證以來，歐盟企業提交的2000份申請中，僅約一半得到「妥善處理」。
儘管中國近期撤銷部分稀土管制措施，但華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）主任巴斯卡蘭（Gracelin Baskaran），「我們仍處於脆弱狀態。」她舉例，如無人機馬達中的鏑，目前仍無法從歐美及其盟友找到替代選項；以及製造先進軍事裝備中耐高溫磁鐵的關鍵稀土釤，全球都沒有能真正替代中國的選擇。
報導指出，稀土企業不確定歐盟推動本土供應鏈的舉措能否及時發揮足夠作用，短期內外交手段可能是主要甚至唯一的希望。
報導引述「歐盟安全研究所」（EUISS）劉亞伯（Joris Teer）說，「中國正試圖破壞歐洲的整個重整軍備計劃」，「作為國防官員或行業從業者，是不願意把這話挑明的」。（編輯：廖文綺/陳鎧妤）1141108
其他人也在看
跨越時空的宇宙呼喚 澳洲博物館蒐集民眾留言 2027年要送進太空
如果你有機會向宇宙發出一則訊息，你會說什麼？ 澳洲雪梨「動力博物館」（Powerhouse Museum）與美國麻省理工學院（MIT）合作，邀請對太空充滿興趣的人們參與「Humans」計畫，錄下想對宇宙說的話。兩年後，這些聲音訊息將被發射到太空中。 孩子們對活動充滿興趣，紛紛錄下自己的疑問或介紹人類的特質。事實上，這項由麻省理工學院發起的全球計畫，已涵蓋超過80個國家、65種語言。最終，這些聲音訊息將被轉化為「深空廣播訊號」，並刻錄在一片8吋晶圓上，預計於2027年發射進入太空。全球民眾可於2026年1月前上網參與，留下想對宇宙說的話。 這項活動旨在向1977年「航海家一號」（Voyager 1）探測器任務致敬。當時的探測器攜帶「航海家金唱片」（Voyager Golden Record），收錄地球的影像與聲音，展現人類文明與生命的多樣性。而2027年也將迎來航海家探測器發射50周年紀念。Yahoo奇摩（國際通） ・ 15 小時前
最新／吵架竟持「30公分」水果刀捅人 台中大里男左腹穿刺傷、臟器外露
首次上稿：11/08 18:24更新時間：11/08 19:31（更新案情）即時中心／廖予瑄報導最新消息！今（8）日下午4時許，台中市大里區發生持刀傷人案。據了解，現場為2名友人發生口角，其中一名61歲李姓男子憤而拿水果刀攻擊另一名57歲賴姓男子的腹部，造成賴左下腹穿刺傷、臟器外露，幸好沒有生命危險，送醫治療中。而警方也火速在下午5時15分將李男逮捕到案，詳細案情仍待進一步調查釐清。據了解，賴男與李男為朋友關係，今日下午時，賴前往李的家中喝酒，雙方因故發生口角；沒想到，李男一氣之下竟拿出長達30公分的水果刀刺向賴，導致他身負重傷、倒臥血泊。李男持水果刀犯案。（圖／警方提供）警方在今日下午4時45分許獲報，大里區新街頂庄巷某間民宅前有民眾受傷，並在到場後發現，賴男左下腹穿刺傷、臟器外露，幸好意識清楚，因此也立即將他送往仁愛醫院治療，後續則轉診送往中山醫學大學附設醫院。至於拿刀攻擊友人的李男，則是在犯案後騎車逃逸，因此警方也立即在附近搜尋，在下午5時15分許將他逮捕，並查扣犯案的水果刀，犯案動機仍待釐清。全案警詢後，依傷害、殺人未遂罪移送台中地檢署偵辦。《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！原文出處：最新／吵架竟持「30公分」水果刀捅人 台中大里男左腹穿刺傷、臟器外露 更多民視新聞報導北市府與新壽「合意解約」最新進度 李四川：最快「這天」可簽協議AI假影片瘋傳！稱水庫光電板「影響水質」 經濟部駁：實測符合標準鄭麗文悼念「共諜」？遭轟敵我不分 急澄清：吳石非主要祭悼對象民視影音 ・ 3 小時前
北京飛雪梨票價驚見「−187元」？訂票平台解釋了
據陸媒《極目新聞》報導，客服消息透露，目前這趟航班的含稅票價最低為1,256元（約合新台幣5,465元），但稅費的具體計算方式並未在系統中詳細展示。《極目新聞》記者進一步注意到，這趟航班由馬來西亞「亞洲航空」（AirAsia，簡稱亞航）承運。該網友在篩選機票時選擇了「不含...CTWANT ・ 11 小時前
阿墨老師易經占卜生肖運勢大解密1110-1116
文/李昱墨 生肖鼠，卦象： 澤水困 龍困淺灘、有苦難言。雖然身處逆境，但必須遵守正道不可絕望，若有與人合作也不 […]民眾日報 ・ 11 小時前
中國10月稀土出口月增9% 連降3個月後首成長
中國海關總署(General Administration of Customs)今天(7日)公布，中國10月稀土出口量月增9%，在經過連續3個月衰退後首次出現月成長。 中國是世界最大的稀土出口國，根據中國海關總署的數據，中國10月出口4,343.5公噸稀土。而從年初至今，稀土出口量為5萬2,699.2公噸，較上年增加10.5%。 由於這是合計數據，並不清楚有哪些產品與國家在10月增加進口，全面的細目將在20日公布。 中國上個月對稀土出口祭出嚴格限制，對全球製造業造成衝擊。稀土材料是許多高端電子零件的必要原料，廣泛應用於汽車、電子及國防等產業。在中國國家主席習近平與美國總統川普(Donald Trump)10月30日在南韓舉行峰會後，中國同意將這項最新的稀土出口管制措施暫緩1年實施。(編輯：沈鎮江)中央廣播電台 ・ 1 天前
中國央行調查：預期房價上漲民眾連2季不足10%
（中央社台北8日電）根據中國人民銀行（中國央行）發布2025年第3季「城鎮儲戶問卷調查報告」顯示，預期房價上漲的中國民眾連續2季不足10%，當前中國民眾對房價預期已跌至2019年以來最低點。中央社 ・ 11 小時前
9成稀土仰賴大陸進口 牛煦庭：無人機產業恐受巨大衝擊
根據全國商業總會2025年9月研究報告，台灣95％的稀土磁體、86％的稀土金屬化合物均仰賴大陸進口。立法院院會今（7）日施政總質詢中，立法委員牛煦庭直指，美國與大陸在貿易戰休兵的背後，實質上仍各自奉行單邊主義，中國大陸的稀土出口管制衝擊，民進黨政府推動的「五大信賴產業」，特別是無人機產業，將很有可能會承受巨大衝擊。對此經濟部長龔明鑫表示，工研院已經具備公斤級的提煉能力，預計要在2030年前達到國內三分之一稀土自給率。中時新聞網 ・ 1 天前
憂大陸管制稀土出口衝擊無人機產業 龔明鑫：2030年前達3分之1自給率
國民黨立委牛煦庭今在立法院質詢中表示，美中貿易戰休兵的背後，仍各自奉行單邊主義，中國大陸稀土出口管制，將衝擊民進黨政府推...聯合新聞網 ・ 17 小時前
中職／自由市場共3好手投入 平野惠一透露兄弟內部都有討論
中華職棒自由市場今年共有3位選手提出行使FA權利，包含統一獅的蘇智傑、林岱安和樂天桃猿的黃子鵬，總教練平野惠一表示有和球團討論過有關3位自由球員的事宜。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前
中國緊握關鍵稀土 專家：台灣宜加速建立自主供應鏈
美、中近期達成關稅與稀土管制的休戰協議，但中國仍牢牢掌握稀土資源。專家認為，雖短期對台灣關鍵產業影響有限，但台灣應加速建立自主供應鏈，強化國際合作與本地技術量能，才能逐步擺脫對中國的依賴。 工研院產業科技國際策略發展所經理廖鎔榆以「電子材料的挑戰：碳足跡、關鍵礦物與量子新世紀」為題發表演說。他指出，各國積極發展科技、國防以及能源產業，帶動關鍵礦物與稀土需求，使得這類關鍵礦物成為地緣政治的籌碼。 自2023年起，中國陸續收緊稀土技術與出口管制，並於今年10月再度祭出新禁令。雖然美、中雙方近期達成關稅與稀土管制的休戰協議，但中國仍緊握稀土資源，稀土政策已成為中國在科技戰中的長期戰略籌碼。 廖鎔榆分析，中國管制邏輯不是貿易手段，而是採行軍商兩用源頭管制，中國後期的管制參照美國瓦森納協定，作為美國晶片封鎖的反制工具。他說：『(原音)中國管制邏輯不是商業邏輯，其實是軍商兩用。最早美國是以AI封鎖去管制相關半導體的產業及晶片及技術進入中國，所援引的條例就是瓦森納協議，軍商兩用的管制，防止軍事武器的擴散。』 廖鎔榆進一步說明，由於稀土、鎵、鍺等關鍵礦物超過5成在中國提煉，中國控制出口意味能控制價格、中央廣播電台 ・ 1 天前
《信長之野望 真戰》11月20日正式上市，事前預約備戰爭奪開服活動千萬獎金與黃金
由光榮特庫摩正版授權的沉浸式戰略手遊《信長之野望 真戰》，自10 月9日開啟事前預約以來，截止今日，官網預約人數已接近80萬。官方於今日正式宣布，遊戲將於11月20日雙平台正式上市。戰國的舞臺即將全面揭幕，靜待各位領主親臨亂世、書寫歷史。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 1 天前
睡前不要滑手機？最新研究竟「打臉數十年忠告」：多看手機睡得才香
人手一機、低頭族盛行的時代，許多人睡前都會狂滑手機才過癮，也讓不少人直搖頭，就怕傷害自己的睡眠品質。不過有最新研究發現「其實很多人都錯了」，沒想到經常在睡前滑手機的人，在入睡時間與白天清醒度方面的表現最好，讓人相當意外。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前
寶象建設以建案為標的 舉辦攝影比賽和攝影展
高雄澄清湖環湖生活圈，因獨具湖景風光，吸引寶象建設、浤圃建設、永信建設和華雄建設等多家建商搶進推案，每坪實登售價從35到43萬元之間，為了吸引各界關注「寶象住圓山」基地的圓山風華與生活藝術，寶象建設舉辦《圓山一瞬》攝影比賽，8日頒獎得獎並展開為期一個月的攝影展覽。中時財經即時 ・ 7 小時前
「愛到失去自己」引共鳴 《好好吃飯2》森林吻戲後上演心碎分離
《就算一個人也可以好好的吃飯2》首播後，迅速登上公視+熱門排行榜亞軍，第一部五集播出後「主角胡宇威在劇中流暢做菜的帥氣模樣被觀眾大讚是「天菜大廚」，端出的料理更是每道令人垂涎三尺。鏡報 ・ 6 小時前
柏林看見台灣特展 紅點副總裁：是台灣設計忠實粉絲
（中央社記者林尚縈柏林8日專電）柏林「看見台灣，設計之光」特展展出歷年台灣學生在德國紅點設計獲獎作品。紅點副總裁喬瓦賽克在開幕式表示，他是台灣作品的忠實粉絲，認為台灣學生作品獨特之處，在融合文化傳承與創新，具人文厚度。中央社 ・ 5 小時前
德央行總裁：歐須護核心產業 抵禦中方衝擊
德國央行總裁內格爾（Joachim Nagel）7日指出，若歐洲與中國的貿易關係持續惡化，歐洲應考慮採取應對措施。內格爾表示，歐洲需要讓中國意識到其行為正受到密切關注，同時必須保護歐洲的核心產業。中時財經即時 ・ 13 小時前
歐盟高官要保護歐洲車企 暗示將對大陸在歐車廠下手
眼見自家老牌車企恐跟不上時代，落後中美，歐盟竟焦慮到要對大陸在歐車廠下手。歐盟委員會分管產業戰略的執行副主席塞茹爾內指出...聯合新聞網 ・ 10 小時前
95%稀土靠中國進口 牛煦庭：無人機產業危在旦夕
立法院施政總質詢中，立法委員牛煦庭直指台灣產業面臨雙重威脅。美國推動「對等關稅」談判名為對等實則單邊，中國大陸則透過稀土出口管制進行長期經濟管控，民進黨政府卻缺乏預判與應變能力。品觀點 ・ 1 天前
美軍再襲加勒比海疑似運毒船 爭議反毒行動已釀至少70死
美國國防部長赫格塞斯(Pete Hegseth)表示，美軍6日在加勒比海攻擊了另一艘疑似運毒船，導致3人喪命，使得華盛頓爭議性的反毒行動死亡人數上升到至少70人。 美國在9月上旬展開這類攻擊，鎖定加勒比海與太平洋東岸的船隻。專家表示，即使他們鎖定的是已知的毒販，此舉也相當於法外處決。 美國的攻擊至今已經摧毀了至少18艘船隻，但華盛頓尚未公布任何具體證據，證明其目標正在走私毒品或對美國構成威脅。 赫格塞斯在X公布了最新一次攻擊的空拍影片，他表示這起攻擊與過去幾次的攻擊一樣發生在國際水域，鎖定的是「一個指定恐怖組織運作的船隻」。 影片顯示一艘船在海上航行，隨後爆炸起火。 赫格塞斯說：「船上3名男性毒品恐怖份子被擊斃」，但他沒有提供進一步的身分資訊。 赫格塞斯寫道：「致所有威脅我們家園的毒品恐怖分子：如果你們想要活著，停止走私毒品。如果你們繼續走私致命毒品，我們將殺了你。」 與美國政府先前釋出的影片一樣，船體有一部分因為不明原因被模糊處理。中央廣播電台 ・ 1 天前
藤井道人連莊金馬！許光漢合影坂口健太郎 第一時間傳給他
日本導演藤井道人的新作《港口天光》在金馬影展舉行台灣首映，他昨天（7日）受訪，透露新作品在5天後就要開鏡，一度猶豫要不要來台，但很榮幸連續兩年都受到金馬的邀請，備受照顧，因此還是決定來台灣共襄盛舉。藤井道人去年帶著《青春18×2 通往有你的旅程》在金馬影展放映，他透露一直有與許光漢保持聯絡，「之前光自由時報 ・ 9 小時前