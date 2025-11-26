紐時：中日爭相與川普通話 亞太外交處關鍵時刻

紐約時報(The New York Times)25日刊出一篇分析，稱亞太外交正處於關鍵時刻，中國國家主席習近平和美國總統川普(Donald Trump)24日的通話，就是最好的證明。

紐時分析，習近平聯絡川普，是因為日本首相高市早苗採取了該國自第二次世界大戰(World War II)以來最強硬的立場，宣稱台灣有事就是日本有事。雖然軍事策畫者早已意識到這一點，因為台灣與日本南部及位於當地的美軍基地距離很近，但日本新的戰略姿態已經引發北京領導人的警覺。

廣告 廣告

紐時指出，中國近年來一直在竭盡所能孤立台灣，並試圖說服其他國家接受北京對台灣的主權聲索。大多數國家都已經轉向與北京建立外交關係，導致台灣在國際上日益孤立。像立陶宛和捷克這樣敢於和台灣進行非正式接觸的國家，都面臨來自北京的快速報復。中國在空中和海上遶台巡航的頻率也越來越高。

因此幾乎沒有觀察家預料到，日本新首相高市早苗會立即對中國採取強硬立場。但她在11月7日向國會表示，若中國封鎖或入侵台灣，將構成日本的「存亡危機事態」，這一表述在日本具有法律意涵，將允許該國自衛隊在海外部署。

高市首相的言論，是日本領導人就保衛台灣問題最強硬的表態之一，儘管美國前總統拜登(Joseph R. Biden Jr.)任內也曾4度發表過類似言論。

中國對日本採取了一系列經濟、軍事和外交措施作為回應。但日本官員並未退讓。日本防衛大臣小泉進次郎(Shinjiro Koizumi)23日訪問了位於台灣以東約110公里的日本南部與那國島(Yonaguni)軍事基地，並證實日本將繼續推進在這個前哨站部署中程防空飛彈的計畫。

華府智庫「外交關係協會」(Council on Foreign Relations, CFR)亞洲研究的研究員薩克斯(David Sacks)表示，習近平24日與川普的通話「正值中日關係十多年來最嚴重的危機之際，中國正對日本施加巨大壓力，很可能是出於東京會因此屈服的預期」。

川普顯然樂於看見自己受到日本和中國的青睞，在與習近平通話數小時後，他又與高市早苗通了電話。川普避免公開表態是否會屈服於中國壓力，改變美國數十年來對台灣的支持，只表示他計畫在明年4月訪問北京。

習近平和其外交部長王毅迅速提升了外交博弈的籌碼，將中國塑造成二戰後全球秩序的保護者，並將台灣和其捍衛者描繪為對該秩序的挑戰者。

根據北京的一份聲明，習近平向川普強調，「中美曾並肩抗擊法西斯和軍國主義，當前更應該共同維護好二戰勝利成果」。

美國智庫亞洲協會(Asia Society)駐首爾高級研究員、東北亞歷史學者魯樂漢(John Delury)表示，習近平「正試圖構建北京作為戰後國際秩序守護者的宏大敘事。」

在與美國就川普總統的關稅爭論了數月之後，中國和日本現在都希望美國支持各自在台灣問題上的立場。這強化了川普總統的談判地位，他今年秋季曾尋求北京的幫助，希望購買美國大豆、供應稀土金屬，並限制中國對俄羅斯在烏克蘭戰爭中的財政和工業支持。

神田外語大學(Kanda University of International Studies)外國語學院教授興梠一郎(Ichiro Korogi)表示：「中國對日本施加的壓力越大，日本就越感到有必要做好準備，因為意識到危險正在加劇。高市首相的支持率正在上升，日本民眾的危機感也在增強。」

這些緊張關係正值中國採取了一系列措施加強其戰略地位，不僅針對台灣，也針對日本和南韓。中國已經建立了世界規模最大的海軍，這是其快速軍事擴張的一部分，其中包括洲際彈道飛彈和先進空中及水下無人機。中國去年夏天派遣了2個航母戰鬥群穿越日本的部分專屬經濟區(exclusive economic zone, EEZ)。

中國海軍船艦過去幾年在台灣週邊海域的活動日益頻繁。日本防空飛彈射程不到與台灣距離的一半，更遑論抵達中國。但若為台灣以東地區的活動提供空中掩護，這將令中國感到擔憂。

中國外交部發言人毛寧24日批評了日本的飛彈部署計畫。毛寧說：「日方在與台灣鄰近的西南諸島部署進攻性武器，刻意製造地區緊張，挑動軍事對立。」她說：「聯繫到日本首相高市早苗的『涉台錯誤言論』，這一動向極其危險，需要引起周邊國家及國際社會的高度警惕」。

她的言論，連同習近平和王毅提及日本的二戰罪行，似乎是又一次公開的努力，企圖說服川普從中國的角度來看待安全問題。

東北亞歷史學者魯樂漢表示，事實上，中國的領導人現在如此強烈地將自己塑造成現有國際秩序的維護者，以至於他們的言論有時候聽起來就像美國前總統拜登。他並補充說，在24日的電話通話中，習近平「借用了拜登的語言來爭取川普的支持。」(編輯：宋皖媛)