《紐時》作家質疑川普不保護紐約遑論台灣 顧立雄：提升自我防衛是台美共識

國防部長顧立雄6日出席立法院外交及國防委員會，就「因應無人載具大量投入現今戰場，國軍如何構建無人載具部隊及訓練規劃、裝備籌獲等具體做法」進行報告並備質詢。(記者叢昌瑾攝)

〔記者方瑋立／台北報導〕「紐約時報」專欄作家佛里曼(Thomas L. Friedman)昨(5)日在國內媒體舉辦的論壇上演講，對川普的不確定性提出批判，並建議台灣「不要採取激進行動」，做好本職工作避免捲入衝突，因為他「連紐約遭入侵」都不確定川普是否會保護，遑論是台灣。對此，國防部長顧立雄今(6)日說，台灣會如佛里曼所提的持續發展新興科技，成為不可或缺的角色，也會依照台美共識強化自我防衛能力，同時結合印太理念相近國家共同嚇阻中國，以實力確保和平。

立法院外交及國防委員會今天邀請顧立雄專案報告「因應無人載具大量投入現今戰場，國軍如何構建無人載具部隊及訓練規劃、裝備籌獲具體做法」，並備質詢。

佛里曼是三度普立茲獎得主，他昨天以視訊方式在國內媒體舉辦的論壇上以「川普時代下的不確定世界」演講，批判美國總統川普已大幅突破常規，也不贊同川普行事方式，他認為中美應該加強溝通，也不可能在一方衰弱時「獨自升級」。他直言，自己不確定紐約市遭入侵，川普是否會保護它，遑論是台灣。

因此，佛里曼建議台灣保持低調，做好自己的本職工作，持續發展現有的出色經濟，繼續成為全球科技供應鏈中不可或缺的一部分，「這才是最好的防禦」。他說，「過去那種可以確信美國總統會支持台灣的日子，已經一去不復返了，你們可以問問澤倫斯基」。

顧立雄今天接受聯訪指出，佛里曼點出台灣要繼續發展新興科技，成為不可或缺的角色，而台灣也正朝向這個方向努力。就安全議題而言，台美之間有共識，台灣要強化自我防衛能力，美國也不斷協助我方強化自我防衛，同時也結合印太周邊理念相近國家共同嚇阻中國。

顧立雄強調，結合理念相近國家共同提升集體嚇阻的能力，「以實力來確保和平」，她認為這仍是美國不變的政策方向。

另針對外傳國軍擬購置635套「可攜式無人機反制系統」，並編列於特別預算中。顧立雄說，全案仍在建案當中，不便透露細節。

