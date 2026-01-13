紐時：台積電於美再建5座半導體廠 台灣換到15%低關稅



台美貿易協議接近完成，內容包括把台灣輸美產品關稅從20%降到15%，以及要求台灣晶片龍頭「台積電」大幅加碼赴美投資，承諾在亞利桑那州再興建至少5座晶圓廠，以換取在美國國安關稅框架下的豁免和貿易待遇穩定。此舉被華府視為降低台灣半導體供應鏈的風險、因應中國對台灣的軍事及地緣政治壓力的核心戰略布局。

紐約時報報導，3名知情人士透露，美國川普（Donald Trump）政府正接近與台灣敲定1項關鍵貿易協議。這份協議將降低台灣出口到美國產品的關稅，並要求全球最大晶片製造商「台積電」（TSMC）在美國進行更大規模的投資。

這項已談判好幾個月的協議目前正在進行法律審查，可能在本月內對外公布。知情人士表示，協議將把美國對台灣商品的關稅稅率降至15%，與日本和南韓等亞洲盟友達成協議後適用的水準一致。

作為協議的一部分，其中1名知情人士說，台積電將承諾在亞利桑那州再興建至少5座半導體製造設施（晶圓廠），讓它在該州的廠房數量翻倍。相關投資的時間表目前還不清楚。台積電發言人拒絕對此置評。

台積電同意再增建5座晶圓廠

自去年4月宣布對全球幾十個貿易夥伴實施大規模關稅以來，川普政府一直透過談判，以降低關稅作為交換，換取投資承諾還有符合美國國安優先事項的交易。南韓和日本已承諾在美國的造船、核能、電子產品及關鍵礦產領域投資幾千億美元。

就台灣而言，川普政府希望台灣加碼對美國的半導體製造投資。台灣主導全球晶片生產，而晶片正是電腦和人工智慧資料中心所需的「大腦」。然而，隨著北京主張台灣屬於中國、軍事動作頻頻，對台灣的依賴看起來越來越具風險。

中國持續在台灣周邊進行實彈軍演，官員和企業高層擔憂，一旦中國入侵台灣，將重創電子產品、汽車及武器的全球供應鏈。

作為全球首屈一指的晶片製造商，台積電自2020年以來，已在亞利桑那州完成1座工廠，正在建設第2座，預計2028年啟用，並已承諾未來幾年內再興建4座。不過，據最新的台美貿易談判內容，它同意再增建至少5座。

第232條款運作方式仍不明朗

台美貿易談判之所以拖延，是因為雙方在關稅問題上存在分歧。過去半年，川普政府已與多國宣布有限度的貿易安排，試圖重塑美國的貿易關係。

川普曾在去年4月短暫對全球實施「對等關稅」，之後暫停，又在8月重新啟動。自那時起，台灣產品進口至美國須支付20%的關稅。不過，白宮已豁免半導體和多數電子產品關稅，表示這些產業將改由1項名為「第232條款」（Section 232）的國安關稅機制另行處理。

美國政府已運用這項國安條款對鋼鐵、鋁、汽車、銅、木材等產品課徵關稅。針對半導體的第232條款調查原本預計去年完成，但至今未公布，外界因此揣測，川普政府可能擔心此舉會破壞與中國的貿易停火。

潛在的晶片關稅對台灣和台積電構成直接威脅。半導體占台灣出口超過1/3，而其中最具價值的晶片來自台積電遍布20多座工廠的生產網路。

台灣政府先前已與美國貿易代表署（USTR）完成貿易談判，但仍與商務部就第232條款關稅還有台積電在美國的投資計畫持續協商。這些談判直到最近才結束，正值台積電在亞利桑那州再購入1塊土地以擴建之際。官員表示，在美國投資設廠的公司將不會受到第232條款的關稅影響，但具體運作方式仍不明朗。

