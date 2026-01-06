紐時：唐羅主義登場 川普昭告美國西半球當家

（中央社華盛頓5日綜合外電報導）美國總統川普在推翻委內瑞拉領袖並主張美國在當地的石油權利後，旋即揚言下一個可能是哥倫比亞、古巴準備倒台、格陵蘭須納入美國控制等，充分展現何謂川普版「門羅主義」。

紐約時報指出，前述川普在成功逮捕馬杜洛（Nicolas Maduro）隔天的1月4日受訪及從佛州私人寓所返回白宮途中於空軍一號上與媒體的問答，反映他在迅速擺平委內瑞拉後的內心思維與氣勢。

而川普在佛州海湖俱樂部說明這次對委內瑞拉行動時，對媒體稱如今委內瑞拉「我們當家」、「美國在西半球的主導地位將不再受質疑」，還以自己名字賦比門羅主義（Monroe Doctrine）創「唐羅主義」（Donroe doctrine）一詞。

門羅主義源自美國第5任總統門羅（James Monroe）1823年發表國情咨文，重點包括美國不參與歐洲內部事務，但不容歐洲插手美洲，奠定從此將拉美視為美國後院的基礎。

川普說：「門羅主義非常重要，但我們很大程度已超越它，真的超越很多。」他白宮橢圓形辦公室的書桌旁就擺著門羅總統的沉思肖像。

白宮去年12月公布川普2.0版國家安全戰略（NSS），內容更著重美國在西半球所欲扮演角色，提到這份報告是門羅主義的「川普版」（Trump Corollary），主張美國有權「重拾在西半球的優勢地位」，阻止西半球以外競爭者（意指中國）「部署軍事力量或其他具威脅能力，或擁有、控制具戰略關鍵性的資產」。

紐時指出，這段關於掌控「戰略關鍵資產」的表述，完全呼應川普主張美國應擁有委內瑞拉石油的說法。他在1月3日說明抓捕馬杜洛行的談話中近25次提到石油，談及重建當地荒廢已久的設施、石油產量及安排美國油企重返委內瑞拉，反觀出師名義的「毒品」僅提約10次。

川普拉下馬杜洛後意外未扶持反對派領袖馬查多（Maria Corina Machado）上台，規劃由馬杜洛副手羅德里格斯（Delcy Rodriguez）為過渡政權，彷彿只要馬杜洛政府殘餘勢力的官員服從並讓美國取得石油，川普就不介意與他們合作。

曾任已故聯邦參議員馬侃（John McCain）助理的新美國安全中心（CNAS）執行長方登（Richard Fontaine）說：「恢復委內瑞拉民主顯然不在川普目標中。」

紐時指出，川普也未說明若他主張西半球屬於美國勢力範圍，中國是否也可在亞洲比照辦理，只在答覆媒體提問時說仍會繼續向中國出售委內瑞拉石油；目前委內瑞拉的石油出口有一半到3/4是到中國。

外交關係協會（CFR）榮譽主席、前國安與國務院官員哈斯（Richard Haass）說：「這就是川普主義最露骨、不加修飾的本質。」（編譯：陳亦偉）1150106