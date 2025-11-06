《紐時》專欄作家佛里曼稱「美國挺台日子不復返」 AIT駁斥：立場未改變

AIT,美國在台協會。李佳穎攝



美國《紐約時報》專欄作家佛里曼（Thomas Friedman）日前於「第23屆遠見高峰會」視訊演講中直言，「可以確信美國總統會支持台灣的日子，已經一去不復返」引發各界關注。對此，美國在台協會（AIT）今（11/6）日回應強調，美國對台政策並未改變，從總統川普、國務卿魯比歐（Marco Rubio）到國防部長赫格塞斯（Grant Hegseth），皆已明確表態，美國將持續致力維護台海和平與穩定，反對任何片面改變現狀的行為。

佛里曼在遠見高峰會中以「川普時代下的不確定世界」為題發表視訊演講，直言即使在美國本土遭受攻擊，他也不確定川普是否會採取行動去保護，更別提台灣了。他認為「能確信美國總統會支持台灣的日子，已經一去不復返」，並建議台灣採取「刺蝟」雙重策略，劃清界限讓中國不會想要動手腳，同時保持合作、和平、低調，不引國際注意。

針對佛里曼說法，AIT發言人指出，美國對台立場並未改變，持續致力維護台海和平和穩定，並反對任何一方以武力或脅迫改變台灣現狀，也期望兩岸能以和平方式處理分歧，確保解決方式「不受脅迫，且為兩岸人民所能接受」。

發言人強調，從總統川普到國務卿魯比歐以及防長赫格塞斯的立場都非常明確。國務卿魯比歐曾明確指出：「美國不會捨棄在台灣議題上的一貫立場，並且反對任何透過威脅或武力改變台海現狀的行為。」國防部長赫格塞斯則於上週提及，維護印太地區的力量平衡極為重要，美方密切關注中國在南海及台灣周邊，以及對印太盟友、夥伴的行動。

