《紐時》專訪談共軍攻台 賴清德盼以備戰來避戰

而在美經貿合作方面，賴清德表示，支持台積電到美、日、歐洲，希望幫助幫助美國再工業化；另一方面還強調，願幫中國解決經濟問題。

面帶微笑、身旁還有立法院長韓國瑜陪同，總統賴清德4日出席「2025台灣醫療科技展」，除了關注醫療，還以特邀貴賓身分接受《紐約時報》舉辦的DealBook Summit視訊專訪。對於近期台海關係緊張，中國國家主席習近平曾表態共軍要在2027年前具備武力攻台能力，賴清德強調會做好應對準備。

《紐時》專訪談中國威脅 賴清德：做最壞打算、最好準備【全文】

總統賴清德表示，「我們必須做最壞的打算，同時做最好的準備，不管中國解放軍什麼時候要採取動作，台灣一定要先做好準備。」

廣告 廣告

賴清德表示，中國對台軍演、統戰滲透愈來愈頻繁，基於國家安全跟台海和平提出1.25兆國防特別預算，希望以備戰來避戰。不過被問到如果中國侵台，美方特別是川普總統是否可能協防台灣？賴清德只回應台美關係堅若磐石；而美國財長貝森特表態，美方同時是中國跟台灣的盟友，

美國財政部長貝森特（Scott Bessent）回應，「美國是中國的盟友，這種關係沒有改變，也包括台灣，關係沒有改變。」

除了台海局勢變化，台美經貿合作也是關注議題，尤其是川普（Donald Trump）希望台灣半導體產業赴美投資。賴清德認為，政府支持台積電等半導體產業到美、日、歐洲，也願意幫助美國再工業化，也直言中國經濟不好，呼籲中國國家主席習近平不應該思考如何擴張領土，而是要把人民顧好，還強調台灣樂意幫助中國解決經濟問題。

更多公視新聞網報導

視導宜蘭後備教召訓練 賴清德：後備是國防基石

中國遼寧飯店大火已知22死 習近平指示全力救援

