《紐時》專訪賴清德稱「台灣總統」...賴對習近平喊話「中國經濟非常不好、不該擴張領土」又談半導體、美方問題全文一次看

總統賴清德今（4）日凌晨以特邀貴賓身份，視訊參加《紐約時報》年度「DealBook Summit」政經論壇的專訪。紐約時報的官網以台灣總統（President of Taiwan）作介紹。賴清德在專訪中談及多個議題，包含中國入侵時間表、對於美國提供援助有多大信心、台美半導體等，並再度提到1.25億元國防特別預算，更希望在中國面臨經濟壓力時，習近平主席將專注於改善中國人民的福祉，而不是領土擴張。

以下是為專訪內容全文：

台灣面臨中共威脅增加？賴清德：國防特別預算「充分準備避免戰爭」

主持人：

我們馬上為您展示一段獨家專訪，這是與台灣總統的訪談。他的國家不僅是中國的鄰居，它也是一個民主的自治島嶼，生產了大部分的微晶片，使其關係到整個全球經濟。

正如我們與財政部長 Bessent 討論的那樣，這是他上週做出重大宣佈以來，首次接受西方媒體的鏡頭採訪。我現在將它展示給您。這是我希望開始對話的地方：您剛在上週宣佈，將推出一項 400 億美元的特別國防預算，用於購買更多美國武器，以試圖嚇阻中國入侵台灣。您正在關注哪些指標，或可能是新的指標，顯示台灣面臨的威脅正在增加？

總統賴清德：

我們可以看到，中國針對台灣的軍事演習正變得越來越頻繁和激烈。他們甚至已經超越了第一島鏈，進入了第二島鏈，影響了更廣泛的印太地區。同時，中國針對台灣的統一戰線影響活動也變得更加嚴重。

為了維護國家安全，履行我們維護台灣海峽和平與穩定的責任，我們宣佈了這項特別國防預算。我們相信和平是無價的，戰爭沒有贏家。雖然我們嚮往和平，但我們不能對此抱有幻想，和平必須透過實力來確保。這就是為什麼我們正在增加國防預算，加強國防能力，同時也減少對中國的經濟依賴。

這包括提高我們的經濟韌性。在 2010 年，台灣 83.8% 的對外投資流向了中國。去年，這個數字已降至約 7%。我們也正與其他民主國家並肩合作，以增強威懾力。充分的準備是避免戰爭、實現和平的最佳方式。

中共侵台時間表？賴清德回「基本原則是做好最壞情況準備」

主持人：

讓我問您這個問題：習近平曾表示，中國軍隊的目標是在 2027 年具備武力奪取台灣的能力。您曾說北京正在加速這些入侵企圖的準備工作，那麼您現在認為中國的時間表是怎樣的？

總統賴清德：

無論解放軍的時間表如何，台灣的基本原則是：我們必須首先做好最壞情況的準備。這是我們的基本原則。我也想藉此機會向國際社會重申，台灣將盡一切必要努力來保護自己，維護地區的和平與穩定。

我們感謝國際社會，包括七大工業國（G7）、美國總統、日本政界領袖和許多其他人，對兩岸和平的關注，並強調台灣海峽的穩定對於全球安全與繁榮非常重要。他們的共同立場極大地促進了台灣的穩定和地區的和平。我們希望台灣能夠繼續與國際社會合作，維護基於規則的國際秩序。

中共侵台有信心美方援助？賴清德：川普上任後台美合作不斷擴大！

主持人：

好的，讓我來問您這個問題，總統先生，您上週表示台灣與美國的關係「堅若磐石」。如果中國入侵台灣，您對美國，特別是川普總統會向台灣提供援助有多大的信心？

總統賴清德：

儘管台灣和美國沒有官方外交關係，但台灣深切感謝美國國會通過了《台灣關係法》，並感謝雷根總統的「六項保證」。幾十年來，歷屆美國政府和國會的兩黨都基於這一基礎堅定支持台灣。我們的關係確實是堅若磐石。

自川普總統上任以來，與台灣的合作不僅持續，甚至有所擴大。我們期待透過關稅談判與美國合作，不僅有助於解決他們的貿易逆差，還能深化雙邊經濟關係，加強我們的友誼。

如何看待俄烏戰爭、美國角色？賴清德：盼這場不理性、不合法的戰爭盡快結束

主持人：

我們都在關注烏克蘭和俄羅斯之間正在發生的事情，在烏克蘭內部，對於美國提供的支持，以及這最終將如何解決，存在疑問。您如何看待目前在烏克蘭發生的事情，以及美國在那裡扮演的角色？

總統賴清德：

台灣與烏克蘭人民站在一起。我們希望這場不理性、不合法的戰爭能夠盡快結束，讓烏克蘭人民不再遭受苦難。然而，在結束這場戰爭時，我們也希望烏克蘭的國家尊嚴和人民的福祉能受到尊重，並防止未來的衝突。

談台美半導體關係...賴清德：支持半導體在美日歐投資「是全球生態系統」

主持人：

您剛才談到貿易。當您談到美國和台灣之間的關係時，台灣如此有價值、如此具有戰略資產的原因之一，也是川普總統談論台灣的方式，就是因為半導體。他提到希望在未來幾年內，在您的幫助下，美國能夠生產所有半導體的 40% 到 50%。這最終會讓台灣對美國更有價值，還是您會擔心這會讓台灣對美國的價值降低？

總統賴清德：

台灣的半導體產業扮演著重要的角色，特別是當我們進入未來的 AI 時代。但我想謙虛地強調，台灣的半導體產業是一個全球資產。這個行業是作為一個生態系統運作的。美國擅長研發、設計，並擁有全球最大的市場。

日本提供材料和設備。荷蘭製造先進的光刻系統。台灣專注於邏輯晶片的製造。韓國則在快閃記憶體晶片方面處於領先地位。換句話說，半導體是一個全球生態系統，需要全球合作才能發揮效用。這就是為什麼我們的政府支持台積電和其他台灣半導體公司在美國、日本、歐洲或任何他們認為需要的地方投資。

這有助於全球進步和繁榮。因此，我們仍然支持川普總統尋求台灣半導體公司和供應商在美國投資。我們希望台灣能夠支持美國的再工業化。川普總統希望美國成為世界的 AI 中心，我們也願意提供協助。

如我前面所說，我們希望台美關稅談判不僅有助於減少美國的貿易逆差，還能深化雙邊經濟合作，進一步將台灣的產業與美國的經濟結構整合，並加強台美關係。這將有助於全球的繁榮與發展。

未來三年過半半導體在美國製造？賴清德理解川普急迫感：取決美國這些能力

主持人：

您認為川普總統關於半導體的這個時間表，即在未來兩三年內，所有半導體的 40% 到 50% 可以在美國製造，是現實的嗎？

總統賴清德：

我們理解川普總統的緊迫感，他希望美國能在全球競爭中保持優勢。這個 40% 到 50% 的目標是否能在這個時間框架內實現，不僅取決於台灣的支持，還取決於美國政府在促進土地取得、水電供應、勞動力和人才發展以及投資激勵措施方面的能力。

如果美國政府能夠有效地做好這些工作，那麼這個目標就會更容易實現。

允許先進晶片到中國？賴清德：2000年也面臨過、如果遷往中國「台灣不是今天的樣子」

主持人：

美國現在正就是否應允許像 Nvidia 這樣的公司將他們最先進的晶片出售給中國展開激烈辯論。在美國這裡還沒有一個真正的答案。我想知道您對此有何看法。您認為是否應該允許最先進的晶片出口到中國？

總統賴清德：

作為台灣總統，我不適合評論美國的國內政策。但我可以分享一個經驗。大約在 2000 年，台灣也面臨過類似的辯論，即我們的先進晶片製造能力是否應該轉移到中國大陸。

社會上和不同政黨之間進行了廣泛而徹底的討論。最終的共識是，這是不明智的，不應該發生。回頭來看，這個決定是正確的。如果台灣允許其最先進的製造能力遷往中國，台灣就不會是今天的樣子。

如何看中國經濟？賴清德回「中國經濟面臨壓力、習近平應改善人民福祉」：而不是領土擴張

主持人：

最後一個問題：您現在的經濟非常火熱，很大程度上是因為 AI 繁榮。這是一個兩部分的問題。我想知道您是否擔心 AI 繁榮會變成AI 泡沫。我也好奇您如何看待當前的中國經濟，以及這與習主席如何看待台灣、以及何時、是否會考慮入侵或利用灰色地帶有效切斷或控制台灣有何關係？

總統賴清德：

在科技和經濟界，有許多不同的觀點。有些人說 AI 可能變成泡沫，有些人說可能不會。作為一位政治領導人，我認為 AI 時代將會給人們的生活帶來更大的便利，刺激經濟發展，並促進全球繁榮。這就是為什麼我們必須採取措施防止 AI 變成泡沫。

換句話說，世界各地的領導人，特別是那些擁有 AI 相關產業國家的領導人，應該共同努力，採取必要措施，確保 AI 可持續發展並實現軟著陸，從而推動長期的全球增長。

中國的經濟確實正在掙扎。台灣今年的增長率預計將達到 7.37%，而國際金融機構估計中國的增長率僅略高於 4%。我們真誠希望，在中國面臨經濟壓力時，習近平主席將專注於改善中國人民的福祉，而不是領土擴張。台灣願意在應對這些經濟挑戰方面提供幫助和合作。

