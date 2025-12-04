《紐時》專訪賴清德！賴韓同框互動冷2／紐時專訪！賴總統：深化台美合作 強調和平靠充分準備

總統賴清德接受《紐約時報》「DealBook Summit」專訪。（總統府提供）

總統賴清德近日以特邀貴賓身分，接受紐約時報「DealBook Summit」視訊專訪，賴總統分享他對台海緊張情勢及台美關係的看法。針對可能的侵台時間表，賴清德提出八字原則，強調台灣將透過增強自身防衛能力及深化與國際合作，來維護和平穩定局面。此外，他也更分享台美關係與半導體布局，引發國際高度關注。

總統賴清德受邀紐約時報年度盛事「DealBook峰會」接受專訪，一開頭就是被問及最近編列一兆兩千五百億元的國防特別預算。總統賴清德：「中國對台灣的軍演越來越頻繁，然後強度也越來越強，甚至於已經跨出第一島鏈，到第二島鏈，已經影響到印太的區域。」

主持人追問怎麼看北京現在的「時間表」。主持人Andrew Ross Sorkin：「中國國家主席習近平曾表示，解放軍的目標是在二〇二七年前具備以武力奪取臺灣的能力。」總統賴清德：「我們必須做最壞的打算，同時做好的準備。台灣一定會做好保護自己國家，同時維護區域和平穩定的立場。」

總統感謝美日七國領袖對台海和平的關注。主持人Andrew Ross Sorkin：「您有多大的信心美國，特別是川普總統會協防台灣。」總統賴清德（紐時配音）：「我們（台美）關係確實堅若磐石，川普總統上任之後，他對臺灣的各項合作並沒有中斷，甚至有增加的趨勢。」

這場訪問長達約十三分鐘，總統也表達台灣期待透過關稅談判與美國合作解決貿易逆差，同時提到半導體。總統賴清德（紐時配音）：「臺灣半導體產業是全世界共同的資產。川普總統希望美國能夠成為人工智慧的世界中心，我們也很樂意協助。」

台美關係密切，總統也對中國喊話，表示中國經濟成長率大概百分之四點多，習近平應該要考慮的是如何讓中國人民生活更好。總統賴清德（紐時配音）：「習近平主席應該要考慮的不是在於如何擴張領土，而是要思考如何把中國人民照顧得更好。」值得注意的是，主持人強調台灣不只是中國鄰國，更是民主島嶼。