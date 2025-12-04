《紐時》專訪 賴答非所問？醫聽到這句傻眼：哇哩咧

賴清德接受《紐約時報》視訊專訪，但細聽內容，不少人認為賴講不出所以然，答非所問。（總統府提供）

賴清德4日凌晨接受《紐約時報》視訊專訪，被問到認為美國、川普有多大機會協防台灣？賴僅重申「台美關係堅若磐石」，被酸問A答B。精神科醫師沈政男直言，他看了全篇訪台，賴不是答非所問，就是講不出個所以然，最後還喊歡迎主持人來台訪問，讓他超級傻眼。

沈政男4日發文表示，他仔細看了演講影片跟逐字稿，至少有一部分是賴清德的即席回答，不完全是照稿念，證據就是主持人至少兩次追問。從回答的內容也可以看出，沒有什麼複雜的數據或分析，幾乎都是他平常在講的那一套。然後就看出了他的論述底線：不只內容有限，可聽性不高，根本就是答非所問。為什麼突然說要買四百億美金的武器，賴清德的回答就是文攻武嚇越來越多的陳腔濫調。

廣告 廣告

沈政男指出，第二題是問，既然賴清德說中共正在加速武統的準備，那麼時間表是什麼？四個字：講不出來。

沈政男質疑，最後是問說AI會不會泡沫化？因為台灣這波經濟成長受惠於AI浪潮。這題顯然太困難，賴清德完全沒辦法給予分析或評論。而對於中國經濟，人家的意思是，他們的經濟好不好，會影響侵台手段，比如用孤立方式，但賴清德只說經濟好的時候不要擴張，然後又說現在中國經濟不好，台灣可以幫忙。啊你不是要買破銅爛鐵來擋境外敵對勢力，怎麼又要幫忙他們發展經濟？

沈政男直呼，整個訪問，人家的邏輯是這樣：川普賣武器、把晶片廠搬回美國，就是為了賺錢，怎麼台灣隨之起舞？台灣的經濟優勢受惠於AI，如果AI泡沫化，然後中國經濟繼續成長，武統實力更強大，台灣怎麼辦？更可怕的是，如果晶片廠搬回美國，美國還需要協防台灣嗎？屆時會不會變成下一個烏克蘭，讓川普愛理不理？甚至出賣？結果賴清德的結尾是：歡迎主持人來台訪問。「哇哩咧！」

【看原文連結】