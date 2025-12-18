紐時：川普政府加速撤銷歸化美籍公民行動

（中央社記者廖漢原紐約18日專電）川普政府將再提高打擊移民的司法措施。「紐約時報」報導，美國國籍暨移民局要求各地辦公室，每月提交100至200件除籍案件。專家評估，如果大量除籍案通過，將是美國近代史上大規模的除籍行動。

紐約時報（New York Times）取得「美國國籍暨移民局」（USCIS）內部指引文件報導，川普（Donald Trump）政府計劃提高打擊移民工作強度，取消部分已歸化為美國國籍者的公民資格。

國籍暨移民局16日向各區辦公室發出指引，2026財政年度每月需提交100至200件取消國籍案件。專家認為，這些個案如果成立，將是美國近代史上大規模的除籍行動。司法部資料顯示，2017年至今全美僅有120多件取消國籍案例。

川普上任後，已停止接受美國南部邊境與境內的庇護申請，並禁止部分非洲與中東國家人士入境。

國籍暨移民局發言人特拉格瑟（Matthew Tragesser）表示，國籍暨移民機構發起詐騙打擊戰爭，並針對非法取得美國國籍，特別是在前政府期間取得身分的人士，這些做法不是祕密。透過欺騙與虛假陳述手段取得國籍者，將面臨除籍程序，國籍暨移民局將與司法部合作，重建美國移民體系的完整性。

據紐時報導，國籍暨移民局前官員皮爾斯（Sarah Pierce）表示，任意設定除籍人數將讓這項議題政治化，要求各辦公室每月達成過去數年全美除籍人數的10倍，並將少見手段轉為重量級工具，會對數百萬已歸化美籍的公民造成不必要的恐懼及不確定性。

支持移民管制研究機構「移民研究中心」（Center for Immigration Studies）主管克里科里安（Mark Krikorian）表示，現在沒有過多人被除籍的問題，該除籍的人數遠遠不夠，這項行動不會影響無關人士。

報導引述美國人口調查與統計局資料顯示，全美約有2600萬歸化人士，超過80萬人去年宣誓成為美國公民。國籍暨移民局統計指出，這些新美國人多在墨西哥、印度、菲律賓、多米尼克與越南出生。

報導指出，美國官方取消歸化人士國籍，須經聯邦民事或刑事司法程序。以民事案件為例，官方律師須提出明確證據，證明被告非法取得國籍或隱藏個人資料。專家認為，這些司法程序耗時，取消歸化者國籍並非易事。（編輯：田瑞華）1141219