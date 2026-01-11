紐時：川普聽取軍事打擊伊朗選項簡報 但尚未下決定

（中央社華盛頓10日綜合外電報導）「紐約時報」報導，多名知情美國官員透露，美國總統川普（Donald Trump）近幾天聽取了關於對伊朗進行軍事打擊的新選項簡報，但他尚未做出最後決定。

根據「紐約時報」（The New York Times），這些官員指出，川普認真考慮授權對伊朗政權發動攻擊，以回應伊朗鎮壓因經濟不滿引發的示威活動。

這些官員指稱，川普獲呈一系列選項，包括打擊伊朗首都德黑蘭（Tehran）非軍事地點。（編譯：陳正健）1150111