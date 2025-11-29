紐時：川普認為警告成真 華府槍案後反移民立場更強硬

兩名國民兵在華府街頭遭到阿富汗籍男子開槍攻擊導致一死一重傷的事件發生之後，川普總統反移民立場更趨強硬。紐約時報28日分析，川普擴大力道要求限縮移民、抨擊特定族裔群體，進一步把移民與犯罪、經濟困境畫上等號。

報導指出，川普過去兩天發表的一系列聲明，都在強調這起槍擊案就是他之前提出警告的真實狀況，並且明確表示將利用這次機會進一步更大規模的限縮移民政策。

接近感恩節午夜時分的社群媒體發文中，川普承諾要「永久暫停所有第三世界國家的移民」，揚言要對「破壞國內安寧」移民撤銷歸化入籍的美國公民身分。

廣告 廣告

川普同時表示，將對「非公民停止所有聯邦福利與補助」，驅逐「不符合西方文明」的外籍人士。

川普形容索馬利亞難民成群結隊傷害無辜的美國人，並說出生於索馬利亞、成為美國公民已25年的民主黨明尼蘇達州聯邦眾議員歐瑪(Ilhan Omar)有非法入境嫌疑，稱她總是戴著頭巾(hijab)。

川普已經下令，來自被美國發布旅遊禁令19個國家的綠卡持有人都將重新面臨審查。

紐約時報分析，川普如何撤消移民的公民身分，目前尚不清楚。根據聯邦法律，公民遭到撤銷的狀況通常只有發生於申請入籍時隱瞞背景事實，或者申請過程中做出不實陳述。川普火花四射的發言內容，其實符合長期以來他對移民、種族以及國家認同的看法，川普認為這些因素與犯罪、國家安全威脅、經濟困境有直接關聯，儘管這些因素之間的關係頗為薄弱，盤根錯節程度也超過他的描述。

雖然白宮目前在生活物價飛漲、「淫魔」富豪艾普斯坦(Jeffrey Epstein)檔案公布案都處於挨打的劣勢，但從國民兵槍擊案與川普在事件發生後的回應可以看出，移民將是2026年期中選舉的美國政治核心議題。過去幾天，川普發言再次強調第一任執政期間的政策與用字遣詞基調，當時川普第一任內曾揶揄非洲國家，2024年大選期間則聲稱特定族裔團體與犯罪及社會問題有關。

更多世界日報報導

2.5萬標下日落區百萬宅？夫婦只買到一條無用土路

感恩節風暴來襲 打亂40州出行 中部和落磯山脈逾12吋降雪

MIT研究：AI已可取代美11.7%勞動力 相當於1.2兆薪資