紐時：川普談台海 凸顯個人天威難測

美國總統川普對委內瑞拉執行斬首行動後，對中俄究竟是鼓勵或者嚇阻，在此間有截然不同的解讀。紐約時報八日刊出川普專訪，他說是否對台動武「是習近平的事」，這對台灣究竟是喜訊或噩耗？

川普在紐約時報訪談中對中國若對台動武的反應，語帶弦外之音，透過回答順序巧妙傳遞威懾訊號。從區隔委內瑞拉先例、回應習近平視角，到自信預測任內無侵台可能，最後補充總統換人後不確定性，凸顯其「天威難測」的外交與美國實力底線。

在長達近兩小時的紐時專訪中，川普被問到，美國對委內瑞拉動武，是否為其他大國處理主權爭議提供危險先例？川普的回應並未立即觸及台灣，而是先否定如此類比。他首先強調，委內瑞拉對美國構成的是「直接且真實的威脅」，包括非法移民、毒品與犯罪問題，台灣並無移民或毒品大量湧入中國，兩者不能類比，暗指台灣非中國直接威脅，無動武正當性。另一層意義是，全世界只有美國可以這樣做。

廣告 廣告

在完成這一層切割後，話題才轉入台灣。當記者指出，中國國家主席習近平將台灣視為分離主義威脅時，川普並未反駁這一說法，而是將決定權交給北京：「習近平認為台灣是中國的一部分，要做什麼是他的事。」

川普表面讓步，話鋒一轉旋即警告：「但你知道，我已向他表達若他這麼做我會非常不滿，我不認為他會做。我希望不會。」

川普接著說，「我們總統換人後，習近平可能動手，但我不認為他在我當總統時會做」。這段話構成專訪中最具指標性的判斷，川普並未否認台海風險，而是被明確限定在他的「任期之後」。

整體而言，川普的說法依序完成四個層次，先否定委內瑞拉行動的先例效應，再將台海行動責任歸屬於習近平，但警告後果（我會很不滿），最後以個人任期作為風險判斷的時間界線。

這樣的話語結構，使台海問題被置於責任外推、情境切割與川普任期的框架中，而非制度性紅線或長期安全承諾。

【看原文連結】

更多udn報導

上班族天天用！保溫杯裝這飲品 男喝至鉛中毒腦退化

矽谷工程師返台當歌手 燒光800萬積蓄宣布離台

1夫多妻男偷拍不雅片賺千萬 遭搜出洗腦手冊囚禁少女

「為何冬天蚊子比夏天多」她崩潰 專家揭原因