紐時：川普關稅壓力下 中國出口額仍有望再創紀錄

（中央社台北5日電）紐約時報報導，隨著美國對中國加徵高額關稅，美國進口商的採購量大幅下降。但今年中國對世界其他地區的出口量大幅激增，意味中國製造業的主導地位不會輕易動搖，中國今年的出口額有望再創紀錄。

紐時中文網5日報導指出，中國對其他國家出口激增，背後是多年的準備，包括積極開拓新客戶，以及大規模製造業投資，使其能以低價銷售商品。

世界各國正夾在美中兩大經濟強權之間。中國2025年第3季對越南出口較去年同期增長28%，歐盟國家增長11%，這些國家對中國產品給本國產業造成的衝擊深感憂慮，而中國也在歐洲等地面臨關稅等形式的反制。透過出口電池與鋼鐵產品，中國在歐洲（增長7%）與亞洲（增長14%）的市占率也持續擴大。

廣告 廣告

同時，中國對非洲（增長42%）、南美洲（增長13%）等發展中經濟體的汽車、卡車、腳踏車與船舶出口正大幅增加。例如阿根廷（增長57%）與奈及利亞（增長45%）等國透過採購中國的低成本技術推動經濟現代化，但與中國的貿易逆差也因此進一步擴大。

儘管中國出口總量依然龐大，但今年對美出口的下滑範圍廣、幅度大。美國從中國進口的各類商品幾乎全都在減少。例如中國對美出口的塑料製品在今年7月至10月間為50億美元（約新台幣1540億元），較去年同期下降16%。去年，中國製造的傢俱（含床墊與燈具）中，有超過1/4出口至美國；如今這一比例已降至約1/5。

中國對美出口中，手機（下降47%）與電腦（下降54%）是降幅最大的兩個品類。儘管美國總統川普（Donald Trump）今年已將這類消費電子產品排除在大部分關稅政策之外，但蘋果（Apple）、惠普（HP）等製造商仍持續將供應鏈遷出中國，實現多元化布局。美國政府最新數據顯示，美國目前進口的智慧型手機主要來自印度，筆記型電腦則主要來自越南。

不過，中國並非在所有領域都能透過其他國家彌補對美出口下滑的損失。如玩具產業，中國是全球最大生產國，而美國一直是其最大買家，但今年夏季，中國的電玩遊戲主機、化妝服飾及桌上遊戲等產品，出口總額較去年減少35億美元，主因是對美出貨量大幅下滑。

此外，報導還提及，美國抵制中國轉口貿易的成效仍有待觀察。但可以確定的是，美國正從亞洲其他地區採購更多商品。9月，泰國對美出口增長33%，台灣對美出口增長51%，新加坡對美出口增長13%。

中國出口格局的轉變仍將持續且充滿不確定性。上週川普表示，對中國整體關稅從約55%降至約45%。儘管川普政府已與中國達成為期一年的貿易休戰協議，但他仍在考慮對製藥、無人機等中國主導的行業加徵額外關稅，並誓言要讓美國擺脫對中國關鍵礦產的依賴。

報導指出，川普的任期還有3年多，他重塑貿易格局的行動恐怕不會就此結束。（編輯：廖文綺/陳鎧妤）1141105