紐時：從報復到軍權 川普回任首年一再試探總統權力極限

一名遊客戴著「讓美國再次偉大」的紅帽子白宮圍牆外徘徊；川普總統在第二任期的第一年即一再試探總統權力的限制在哪裡。(歐新社)

紐約時報18日分析，川普總統第二任期大量擴張行政權力，尤其希望把「單一行政權理論」(unitary executive theory)落實到極大化，也就是主張總統擁有絕對權力得以主導行政部門決策，即使國會立法已經賦予某些官員或機關獨立裁量權也一樣。川普擴張權力橫跨多個領域，舉例來說，川普下令對政治對手展開刑事調查，方便將政府機關武器化，同時也對司法部行使更多行政權力。

某些傳統以來屬於國會的權力，川普聲稱由總統掌握。軍事方面，總統身為三軍統帥，原本就掌握龐大權力。

川普正在挑戰總統掌控軍事權力的界線，不顧州長反對，逕行把軍隊派往城市街頭。川普也下令軍隊若發現海上有毒品走私活動一律格殺勿論。

移民問題方面，川普也主張總統擁有絕對權力。

川普以激進的新方式行使權力，包括在缺乏正當法律程序的情況下加速驅逐行動、企圖以片面手段終止出生公民權，恐將改變憲法長久以來的解讀。

許多總統都曾為了達成特定目標而挑戰權力界線，而川普擴大行政權的主張之所以顯得前所未見，並不是因為川普的激進程度，而在於他鞏固權力的辦法數量極多。

二度執政之後，川普聲稱總統可以行使原本不被認為屬於總統職務範圍之內的行動。白宮發言人德賽(Kush Desai)表示，川普政府將繼續合法使用國會及憲法賦予行政部門的每一項權力槓桿，讓美國人與美國優先的目標終於落實。

川普擴大權力的具體措施包括：開除獨立機關成員；開除政府各部門督察長；開除職業文官，例如曾經調查川普的司法部檢察官；對於獨立機構集中管控；企圖開除聯邦準備理事會(Federal Reserve)理事；指揮發動犯罪調查；鎖定律師事務所及多所大學，解散政府機關；讓法律失效；片面開徵進口關稅；避開國會程序；下令攻擊船隻；活捉委內瑞拉總統；轟炸伊朗；在美國本土動用軍隊；把移民押在關達納摩灣；以戰爭法加速遣返；取消學生簽證等。

