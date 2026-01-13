紐時：打擊運毒船 美軍機假扮民用飛機恐犯戰爭罪
美國紐約時報(New York Times)12日報導，五角大廈去年首度對一艘涉嫌走私毒品的船隻發動攻擊，造成11人死亡時，將一架軍機偽裝成了民用飛機。
紐時報導稱，此舉涉嫌違反國際武裝衝突法，該法禁止戰鬥人員「假裝平民身分欺騙對手...這種行為構成被稱為『背信棄義』(perfidy)的戰爭罪」。
美國總統川普(Donald Trump)2025年9月2日在社群媒體發文中宣佈了美國這次襲擊行動，指控襲擊目標為「在馬杜洛(Nicolas Maduro)控制下運作的阿拉瓜火車」(Tren de Aragua)犯罪組織的成員，該組織「應對大規模謀殺、毒品走私、人口走私和暴力及恐怖活動負責」。
紐時報導，該架飛機被塗裝成民用飛機的樣子，其彈藥庫被隱藏在機身內部，而非明顯可見地掛在機翼下方。
白宮已證實，一名美國海軍上將奉國防部長赫格塞斯(Pete Hegseth)的命令，進行「雙擊」(double-tap)軍事行動，兩度攻擊該船隻。
紐時報導，「在首次攻擊的2名生還者，緊抓著船隻殘骸，似乎還向偽裝的飛機揮手」，隨後在軍方的後續打擊中被擊斃。
自首次攻擊以來，其他明顯為軍機的飛機，包括MQ-9死神無人機(MQ-9 Reaper)在內，也一直用於對船隻的攻擊中。
自去年9月以來至少30次的攻擊中，已造成107以上的人喪命，其中19次發生在東太平洋，6次攻擊在加勒比海，還有5次攻擊發生在未知地點。
紐時報導，國會在與軍方領導人舉行的閉門簡報會上，提出了有關背信棄義的質疑，但尚未就這一機密事項進行公開討論。
其他人也在看
黃國昌訪美，台灣關稅搶先曝光！他揭美國出大招：在野主席比總統更快到華府
2026新年立法院朝野對立氛圍加劇，國防特別條例、總預算僵局未解，「兩年條款」即將生效的民眾黨主席黃國於美東時間12日5時40分抵達華盛頓，預計自10時與美方5個部門進行實體會議；值得注意的是，黃國昌行前透露將與美方談及軍購及關稅議題，但外媒紐約時報（New York Times）搶先揭露，台灣關稅可望降至15%。對於黃國昌突宣布訪美引發綠營質疑，作家「漂浪......風傳媒 ・ 1 小時前 ・ 85
「你們殺了不該殺的人」！川普證實美軍介入評估 伊朗情勢急升溫
伊朗國內動亂持續擴大，針對當局暴力鎮壓示威者的行為，美國總統川普於當地時間11日在空軍一號上向隨行媒體談到伊朗時發出嚴厲的警告。川普直言，伊朗政府正在跨越美國容忍的「紅線」。他向記者表示：「似乎有一些不該死的人被殺害了……他們（伊朗政權）完全是透過暴力來維持統治。」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 144
影/綠高雄市長初選今晚電話民調 郭正亮曝：柯志恩想對決的人選換了
民進黨2026高雄市長黨內初選民調，今（12）日晚間正式啟動，4位候選人立委邱議瑩、許智傑、賴瑞隆、林岱樺全都號召支持者要顧電話。對此，前立委郭正亮透露，國民黨高雄市長參選人柯志恩原本期望和邱議瑩對決，但後來看到綠營大咖表態支持邱議瑩的力道後，現在反而希望跟賴瑞隆選。中天新聞網 ・ 22 小時前 ・ 101
黃國昌閃電出訪！她爆目的「向美遞訊號」：藍白正在互相拆台
民眾黨昨（11）日卻閃電宣布黃國昌出訪消息，黃國昌於昨下午親自率團前往美國首府華盛頓，稱此行聚焦台灣人民所關注之國防與高關稅議題，並將與美國政府部門進行面對面會談。對此，政治評論員吳靜怡也猜測，「立法院裡藍白可以聯手杯葛，但在國際路線上，雙方正在互相拆台」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 205
黃國昌突然飛美國！王定宇酸：相信非常緊急
[NOWnews今日新聞]民眾黨主席黃國昌今（11）日臨時宣布將率團前往美國華府，將與政府部門對談包括軍購與關稅議題；對此，民進黨立委王定宇表示，他願意相信是非常重要緊急的事情，才會在會期中飛出國，不...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 353
名單沒有王世堅！點名6將挑戰蔣萬安 他曝綠營最佳布局：別輸了怪兵器不好
面對即將到來的2026大選，台北市長蔣萬安坐鎮的「首都攻防戰」被視為一大焦點，民進黨卻遲遲挑不出最強人選，布局受到高度關注；被點名最有機會挑戰蔣萬安的民進黨立委王世堅，日前受訪再度強調自己無意參選，並進一步點名6位人選，呼籲黨中央「讓最強的人選出來」。民進黨台南市初選在即，王世堅昨（11）日現身台南、力挺立委陳亭妃，並在接受媒體聯訪時再度表示，自己的戰場就在......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 91
傳川普下令制定「入侵格陵蘭」計畫 遭美軍高層反對
美國總統川普（Donald Trump）聲稱美國需要得到格陵蘭島，若無法「以簡單方式」達成協議，將採取「艱難方式」，引發北約成員國及歐洲國家高度擔憂。據英媒報導，川普已下令美國特種部隊指揮官制定入侵格陵蘭的計畫，但遭美軍高階人士反對。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 58
在台陸生恐歸零？鄭英耀被列「台獨頑固分子」 前大學校長示警：兵戎相見前兆
中國對台動作不斷，國台辦日前聲稱將內政部長劉世芳、教育部長鄭英耀列為「台獨頑固分子」，揚言終身追責，對此，前實踐大學校長陳振貴在接受媒體《中評社》訪問時指出，中國此舉等同間接宣告，台灣教育環境不適合陸生，未來兩岸教育交流恐怕更緊縮，若兩岸連相對單純的學術及教育交流都中斷，惡意螺旋恐持續上升。陳振貴表示，若因教育部長被制裁，而導致陸生來台完全歸零，將創下兩岸教......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 121
公教新版退休金暫時領不到？考試院「花6個月改系統」 翁曉玲轟：故意拖延等釋憲
考試院於上周針對公務人員退休資遣撫卹法第37條、第38條及第67條等條文遞狀聲請釋憲與暫時處分，藍委翁曉玲今（12）日痛批銓敘部故意曲解法律，拒絕退還 2024 至 2025 年間多扣除的差額，更以所得替代率新制審定需要半年時間，系統須重新修正為由故意拖延時間，就是在等大法官宣告退休金停砍違憲。翁曉玲批評，賴政府不願意提高退休軍公教的所得替代率，目前為止都......風傳媒 ・ 23 小時前 ・ 24
科技業經理遭詐"扒兩層皮"! 房產被騙走共損6千萬
社會中心／李豫翰、黃啓豪 台北報導台北市一名科技業經理，遭到詐騙，還二度被坑殺！他先砸了3千萬買虛擬貨幣，沒想到資料又被詐團轉給〝假代書集團〞，一名假代書突然找上門，說可以提供抵押貸款，還找來假金主簽約，最後連價值2千萬的房子也被騙走，總計損失高達近六千萬。警方押著5名嫌犯，依序走上警車，他們都是假代書集團的成員，就有一名被害男子碰上冒牌代書，結果被騙走千萬房產。吳姓男子日前加入投資群組，先後砸了3千萬買虛擬貨幣，詐團又將他的資料給下層假代書集團，過沒多久，一名蘇姓代書突然找上門，說可以協助房產抵押貸款，馬上就能拿到現金，還找了一名周姓金主出面，假裝是買家來簽約，房子過戶抵押貸款2千萬，被害人直到血本無歸，連房子都沒了，才驚覺被騙。科技業經理遭詐"扒兩層皮"! 房產被騙走共損6千萬（圖／警方提供）警方偵破這個蘇姓幹部為首的假代書集團，逮捕7名車手，3名金主，還有6名假代書，這些假代書過去當房仲，還在新生北路二段租辦公室，營造正派形象，其中蘇姓主嫌負責跟詐團接洽，拿到詐騙來個資，就跟被害者聯繫，二次剝皮，吳姓男子在台北一間科技公司擔任經理，老本跟房產都被騙走，損失近6千萬元。科技業經理遭詐"扒兩層皮"! 房產被騙走共損6千萬（圖／警方提供）這些假地政士被發現沒有代書資格，卻幫人辦理過戶等等手續，警方也從現場證物發現好幾本借款書，懷疑還有其他受害者，同時也要向上溯源，追查詐騙源頭。原文出處：科技業經理遭詐"扒兩層皮"! 房產被騙走共損6千萬 更多民視新聞報導偷抱走學姊黑貓還施暴致死 男大生辯「喝到斷片」仍被起訴最新／輔仁大學驚傳火警 濃煙竄天驚悚畫面曝光劣！高雄惡男酒駕撞人竟加速駛離 逃1小時落網被收押民視影音 ・ 20 小時前 ・ 14
資深前議員林瑞圖交棒兒 披藍營戰袍參選士林北投
政治中心／林靜、吳培嘉 台北報導備戰年底議員選戰，北市士林北投區，綠營除了現任五席、新人傳出只有紀政姪子、後港里里長紀建漢有意再挑戰；藍營現任四席，但陳重文有案在身添變數，因此新人參選爆炸，除了藍營青年賴苡任，資深無黨籍前議員林瑞圖，也決定交棒兒子林揚庭，他強調自己從4年前爸爸落選、就已已積極備戰。台北市議員擬參選人（國）林揚庭vs.民眾：「謝謝謝謝感謝大家喔。」舉辦寒冬送暖活動，親自送口罩和民眾搏感情，他是前北市資深無黨籍議員林瑞圖的兒子林揚庭，這回首次參選，士林北投議員。台北市議員擬參選人（國）林揚庭：「阿姨謝謝這是我的春聯，我是林揚庭林瑞圖的兒子再拜託。」送上"馬揚鴻圖"春聯，從父子倆名字各取一字、發揮創意，就是要讓民眾記住。資深前議員林瑞圖交棒兒 披藍營戰袍參選士林北投（圖／民視新聞）台北市議員擬參選人（國）林揚庭：「從爸爸沒有選上開始，我就是非常跟基層連結深厚，不是只有靠著我爸爸林瑞圖三個字，在跟大家接觸，台北市議員擬參選人（國）林揚庭vs.記者，爸爸有給你什麼建議嗎，他的建議很簡單，就是東西背了趕快自己去走，想辦法去把票找出來。」主打父子傳承、但就算是"政二代"，也不能只靠家裡資源。林揚庭父親林瑞圖，曾任六屆市議員、一屆立委，從政初期入民進黨、退黨後，多以無黨籍參政，但這回交棒，兒子披的卻是"藍營"戰袍。台北市議員擬參選人（國）林揚庭：「我兩年前就已經加入國民黨了，黃呂錦茹主委當然也是，非常認同年輕人出來參政，不可能我一個新人，一直用無黨籍這樣選下去嘛，因為沒有資源不好選。」坦言沒資源不好選，不過年底市議員選戰，藍營在士林北投4席現任，有案在身的陳重文能不能再選。還是未知數，而新人參選爆炸除了林揚庭，罷吳思瑤召集人賴苡任、前議員楊靜宇外，傳前國民黨發言人黃子哲，也有意再戰。台北市議員擬參選人（國）賴苡任：「就是全力以赴全力拚初選，目前我是勤走基層，我把士林北投七大市場，都已經都掃了好幾遍了，在地方也感受到，地方基層給我的反饋及溫暖，我相信在未來初選部分，我一定有信心一定可以順利出線。」資深前議員林瑞圖交棒兒 披藍營戰袍參選士林北投（圖／民視新聞）台北市議員擬參選人（國）林揚庭：「四加一就是提名方向的話，勢必就是我不會參加初選，直接無黨籍下去選。」綠營方面，外界評估現任五席連任機會大，紀政姪子、士林後港里長紀建漢，則有意捲土重來，以民進黨身分參選，年底士北區，勢必精彩。原文出處：資深前議員林瑞圖交棒兒 披藍營戰袍參選士林北投 更多民視新聞報導高雄第4棒！賴瑞隆初選前夕3區車掃 暖喊「上工即工作」盼港都更好黃國昌突宣布率團赴美談國防關稅 閃電出訪流程全說了伊朗變局印證「獨裁者不會長久」 矢板明夫：下一個是中國民視影音 ・ 1 天前 ・ 發表留言
王毅取消訪索馬利亞！中外交部聲明竟扯台灣：反對索馬利蘭勾結台灣謀獨
中國外交部長王毅正展開非洲之行，沒想到卻取消訪問索馬利亞（Somalia）。索馬利亞總統府官員指出，中國因「技術性原因」而「推遲」原定訪問索馬利亞。對此，中國外交部強調，反對索馬利蘭勾結台灣當局「謀獨」的行徑。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 15
貨車狠衝聲援伊朗人潮 洛杉磯街頭陷入混亂
[NOWnews今日新聞]伊朗自去年12月28日爆發示威浪潮後，全球各國也陸續能看見聲援示威活動。但在美國洛杉磯11日一場聲援伊朗抗爭運動中，傳出有U-Haul租賃貨車衝進人群的事件，引發現場民眾怒火...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 5
18萬退休公教注意！銓敘部要重審所得替代率 這半年間「還是領原退休金」
立法院於去年12月三讀《公務人員退休資遣撫卹法》修正案，其中規定停砍公教年金，立院司法法制委員會12日將邀銓敘部長施能傑等官員，針對具體執行措施進行專題報告。銓敘部書面報告指出，因有近18萬已退休公務人員的所得替代率，需要重新審定，因此現正進行作業系統調整，推估約需半年，在完成重新審定前，暫先依原規定發給退休金，相關系統修正完成後，即據以重新審定之所得辦理。......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 8
黃國昌突閃電訪美談國防、高關稅 周軒：關稅干你什麼事？
民眾黨主席、立法院黨團總召黃國昌，即將按照黨內「兩年條款」規定於今年2月1日辭去國會議員一職，但黃國昌將在今（11）日率團前往美國首府華盛頓，聚焦台灣人民所關注之國防與高關稅議題，並將與美國政府部門進行面對面會談。對此，政治工作者周軒在臉書痛批「關稅干你什麼事？」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 8
賴清德期中考／南二都人選牽動北桃布局 「德意志」成關鍵
備戰年底九合一選舉，民進黨縣市長提名工作已接近尾聲。廣受全國矚目的南、高二都初選民調自12日至17日間進行，兩地都是國民黨本次選戰重點強攻區，提名人選對民進黨至關重要，能否守住南二都攸關期中選舉成敗，也是兼任黨主席的總統賴清德競選連任的風向指標。鏡週刊Mirror Media ・ 8 小時前 ・ 13
投小黨就是投國民黨？黃揚明曝綠窘境：這關鍵族群「非藍也不會投給民進黨」
2026大選在即，民進黨台北市黨部執委會9日通過議員名額，台北市除了士林、北投選區提名5席之外，其他區均只提4席，共計提名25席，採取保守提名策略，無法過半。而由時代力量、台灣基進、台灣綠黨、小民參政歐巴桑聯盟組成的「台灣前進陣線」6日第一波提名全國7名議員參選人，台灣基進秘書長吳欣岱宣布參選台北市南港內湖議員，可能再次對上前立委高嘉瑜。淺綠陣營可能形成排......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 6
驚悚命案！北海道餐廳老闆「牆壁藏女屍」 開5台空氣清淨機照常營業
北海道警方表示，1月1日一名老婦人因無法聯繫到20多歲的孫女，向警方通報其失蹤。警方隨後展開調查，在調查期間，約談49歲餐廳負責人松倉俊彥，松倉俊彥3日起在接受詢問時，承認自己棄屍，並藏到位於北海道日高町富川北地區餐廳內的牆壁裡；警方10日凌晨在店內壁櫥下方、約一...CTWANT ・ 1 天前 ・ 4
黃國昌閃電訪美！ 她分析背後目的：「向美傳遞訊號」藍白正互相拆台
民眾黨主席黃國昌昨（11）日閃電出訪美國首府華盛頓，稱要聚焦台灣人民所關注之國防與高關稅議題，並將與美國政府部門進行面對面會談。對此，名嘴吳靜怡今天分析，「立法院裡藍白可以聯手杯葛，但在國際路線上，雙方正在互相拆台」。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 12
伊朗示威逾500死、1萬多人被捕 川普介入3方案曝光
伊朗多地爆發抗議行動持續延燒，已造成超過500人死亡，超過1萬600人被捕，這是伊朗自2022年以來最大規模的反政府示威...世界日報World Journal ・ 1 天前 ・ 1