紐時：打擊運毒船 美軍機假扮民用飛機恐犯戰爭罪

美國紐約時報(New York Times)12日報導，五角大廈去年首度對一艘涉嫌走私毒品的船隻發動攻擊，造成11人死亡時，將一架軍機偽裝成了民用飛機。

紐時報導稱，此舉涉嫌違反國際武裝衝突法，該法禁止戰鬥人員「假裝平民身分欺騙對手...這種行為構成被稱為『背信棄義』(perfidy)的戰爭罪」。

美國總統川普(Donald Trump)2025年9月2日在社群媒體發文中宣佈了美國這次襲擊行動，指控襲擊目標為「在馬杜洛(Nicolas Maduro)控制下運作的阿拉瓜火車」(Tren de Aragua)犯罪組織的成員，該組織「應對大規模謀殺、毒品走私、人口走私和暴力及恐怖活動負責」。

紐時報導，該架飛機被塗裝成民用飛機的樣子，其彈藥庫被隱藏在機身內部，而非明顯可見地掛在機翼下方。

白宮已證實，一名美國海軍上將奉國防部長赫格塞斯(Pete Hegseth)的命令，進行「雙擊」(double-tap)軍事行動，兩度攻擊該船隻。

紐時報導，「在首次攻擊的2名生還者，緊抓著船隻殘骸，似乎還向偽裝的飛機揮手」，隨後在軍方的後續打擊中被擊斃。

自首次攻擊以來，其他明顯為軍機的飛機，包括MQ-9死神無人機(MQ-9 Reaper)在內，也一直用於對船隻的攻擊中。

自去年9月以來至少30次的攻擊中，已造成107以上的人喪命，其中19次發生在東太平洋，6次攻擊在加勒比海，還有5次攻擊發生在未知地點。

紐時報導，國會在與軍方領導人舉行的閉門簡報會上，提出了有關背信棄義的質疑，但尚未就這一機密事項進行公開討論。