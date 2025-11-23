紐時：技術供應商遭駭 摩根大通等客戶資料疑外洩

（中央社紐約22日綜合外電報導）「紐約時報」（New York Times）今天援引知情人士報導，摩根大通、花旗銀行、摩根士丹利和其他主要銀行客戶的資料，可能在一樁技術供應商遭駭事件中遭到存取。

SitusAMC今天在官網發聲明表示，該公司在11月12日遭網路攻擊，導致系統中部分資訊外洩，並且「與我們部分客戶的客戶有關的資料也可能受到影響」。

這家位於紐約、為房地產貸款機構提供服務的技術供應商，並未透露哪些客戶受到影響。

摩根大通（JPMorgan Chase）、花旗銀行（Citi）、摩根士丹利（Morgan Stanley）沒有立即回應路透社的置評請求。

SitusAMC表示，受影響的資料包括與部分客戶業務往來相關的公司資訊，包含會計文件和法律合約等。

SitusAMC執行長佛朗哥（Michael Franco）在給「紐約時報」的聲明中表示：「我們仍專注於分析任何可能受到影響的資料。」他同時提到公司已知會執法機關。

根據「紐約時報」，美國聯邦調查局（FBI）局長巴特爾（Kash Patel）在聲明中表示：「雖然我們正與受影響的組織及合作夥伴密切合作，以了解潛在影響範圍，但目前尚未發現對銀行服務運作造成任何影響。」

路透社未能立即聯繫到FBI對此置評。

SitusAMC在聲明中表示，此事件已受到控制，服務已全面恢復運作，並補充說事件中並未涉及加密惡意軟體。（編譯：陳昱婷）1141123