《紐時》提告美國防部 控採訪新規牴觸憲法新聞自由

《紐約時報》昨（4）日發出聲明表示，川普政府日前對記者提出的國防新聞採訪新規，已侵犯美國《憲法》第一修正案中賦予記者的權利與新聞自由，將對美國國防部與國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）提出訴訟。

該引發爭議的採訪規定，是美國國防部10月推出的「國防新聞採訪協議」，內容包括軍方人士未經准許不得接受媒體採訪、限制記者在五角大廈內的活動範圍等，也要求記者不得報導未經授權的消息，若不遵守規定者可能會被吊銷記者證。

廣告 廣告

在國防部公布該項新協議後，有數十名記者隨即表示拒絕配合，並集體交回記者證、撤離五角大廈表達抗議。多家媒體事後也發表聯合聲明，批評新規威脅到新聞工作者的核心權利。

《紐時》律師團的一名資深律師表示，曾與其他新聞機構討論聯合提出訴訟的可能性，但最終還是決定單獨提告。

美國國防部發言人帕尼爾（Sean Parnell）則回應，「我們堅持這項政策，因為這才是對美軍及國家安全最有利的選擇」。

不過據《紐時》報導，在多數主流媒體撤離五角大廈後，仍有新一批願意配合國防部協議的媒體進駐，但幾乎清一色皆為親川普的保守派媒體。