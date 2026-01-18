《紐時》揭中國1400艘漁船逼貨輪改道 王定宇：測試海上封鎖能力

《紐時》揭中國1400艘漁船逼貨輪改道，民進黨立委王定宇曝，正測試海上封鎖能力。 圖：翻攝自王定宇提供影片

[Newtalk新聞] 《紐約時報》報導，從去年聖誕節及今年1月初，中國曾兩度在東海與日本琉球群島之間海域，動員至少1,400艘以上漁船，以極不自然的方式排列成「倒L型」長列，範圍長達320公里，甚至迫使部分貨輪改道，引發國際關注。對此，民進黨立委王定宇今（18）日表示，這樣的行動絕非自然漁業活動。這顯示這是一項「有組織、有指揮」的行動，而非單純捕魚。

王定宇指出，在中國體制下，並不存在民間與官方的清楚界線，任何民間資源都必須服膺中國共產黨的領導，漁船、漁民同樣可被轉化為官方工具。多國戰略專家研判，這類排列方式，很可能是在演練透過海上民兵與漁船進行海上封鎖，或用來應對他國海軍與海巡力量的操演。

他進一步續指，如此大規模的漁船列陣，也可能同時進行通訊與指揮控制（指管系統）演練。在這些漁船之中，可能混有具武裝能力、指揮或通訊功能的船隻，甚至可作為攻擊型無人機、無人艇的掩護與散布平台，形成潛在威脅。

王定宇認為，相關畫面亦可觀察到多艘中國「漁政船」混雜其間，負責列陣與指揮，且多為近乎定點式部署，並非正常航行。他形容，這種作法可說是「海上版的人海戰術」，透過密集船陣，迫使他國海巡或海軍難以正常運作，並可對特定水域進行騷擾或封鎖。

王定宇直言，這樣的操演不僅影響台灣，也可能對日本、韓國、菲律賓，甚至澳洲造成衝擊。特別是中國曾多次揚言要對台灣進行封鎖，這類演練，很可能就是其可行手段之一，各國必須提高警覺，並強化第一島鏈與以美國為主的民主國家安全合作網絡。

他也提到，從國際法角度來看，原屬民間用途的貨船或漁船，一旦被國家力量動用並轉為軍事用途，即可被視為軍事威脅或軍事物資。當其影響航行安全或國家安全時，各國有權以必要方式予以排除。這也顯示，中共政權在軍事運用上，並不在意民間人命或潛在風險。

王定宇表明，這是近年來首次看到如此大規模運用漁船與漁政船，進行水上封鎖、水上騷擾與指揮控制的綜合演練。他舉例，美國最新年度的國防授權法案（NDAA）已明確指出，日本、台灣、美國、菲律賓與澳洲等國的海巡力量，必須加強聯合操演與裝備更新，以因應中國的「灰色地帶」行動。

王定宇最後強調，面對中國近年來以漁船、海上民兵進行的灰色地帶操演，自由民主國家並非沒有解方。正是這種不斷製造區域緊張的作為，反而促使第一島鏈國家與美國之間，形成更緊密的安全合作，而這一連串區域不穩定的始作俑者，就是中國。

