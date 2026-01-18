《紐時》揭東海驚現「船牆」 陳冠廷示警：中國徵用民力測試各國反應

民進黨立委陳冠廷。 圖：陳冠廷辦公室提供（資料照）

[Newtalk新聞] 《紐約時報》調查報導公布的東海活動調查，揭露中國大量漁船在特定時間、特定海域異常集結，並形成長達 290 英里的連續船列，引發國安關注。對此，民進黨立委陳冠廷今（18）日表示，相關行動模式已明顯偏離一般漁業活動經驗，值得高度警惕。

陳冠廷指出，正常漁業行為會隨魚群移動，隊形相對鬆散，且方向會不斷調整，不太可能長時間維持如此大尺度、極不自然的直線排列。此次約1,400艘船隻在同一時間、同一海域高度一致地行動，顯示背後存在長期運作的組織、協調與指揮體系，已非單純經濟活動所能解釋。

他進一步指出，這起案例凸顯兩項現實風險。第一，不能忽視中國徵用民力的實際執行能力，當看似民用的船隻可以被快速動員、統一調度，即具備被政策化、工具化運用的條件；第二，軍民混用已成為一種成熟且可反覆操作的手段，透過長時間維持模糊狀態，逐步改變現狀，並測試周邊國家的判斷與反應空間。

陳冠廷直言，儘管近期我國盟友包含日本、美國對台支持持續加強，區域合作與嚇阻能量逐步提升，但灰色地帶行動的關鍵，正是刻意游走在「不構成明確軍事衝突」的邊界，使外界難以用傳統安全框架即時回應。因此，更需要把「看得見」做在前面，避免對方透過長期消耗的方式逐步推進。

在因應作法上，陳冠廷認為，海域安全思維必須從單一事件回應，轉向長時間的態勢理解。相關部門應累積歷史性行為資料，系統性辨識反覆出現、明顯偏離常態的活動模式，並將行為本身納入政策與執法評估，而非僅以船籍或表面用途作為判斷依據。

他也指出，政府應在適當時機揭露可信數據，讓異常行動難以長期藏身於模糊地帶，同時強化海巡、國防、情資與科技單位之間的整合運作，才能有效壓縮灰色地帶操作空間。

此外，陳冠廷呼籲，政府應進一步強化與民間的情報分析合作，包含學研機構、開源情報社群、海事資料與科技業者等，建立更常態化的交流與協作機制。透過政府掌握的監偵資源，與民間在資料處理、行為模型與開源比對上的優勢互補，才能更快識別異常、形成預警，並在需要對外揭露時提供更完整、可驗證的分析基礎。

陳冠廷最後強調，在爭議海域，主權的維護不只是立場宣示，而是建立在對行為模式的理解、對趨勢的掌握，以及持續且穩定的實際存在之上。

