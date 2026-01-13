《紐時》搶先報台美關稅15% 律師：為了不讓黃國昌「割稻尾」

民眾黨主席兼黨團總召黃國昌。 圖：林朝億/攝（資料照）

[Newtalk新聞] 根據外媒報導，台灣即將和川普政府達成貿易協定，台灣關稅稅率將降至15%，條件是台積電必須在美國進行更大規模投資，傳出至少要在增建5座半導體廠。然而，此前民眾黨主席才以談及國防、關稅等議題。如今出發沒多久，美方就傳出台美關稅談判消息。對此，律師黃帝穎今（13）日認為，外媒搶先報導關稅稅率，就是為了不讓黃國昌「割稻尾」。

根據《紐約時報》引述三名消息人士透露，台美貿易協定經過數月談判，目前正在進行法律審核階段，最快將於本月宣布。其中，該協議將我出口美國關稅降至15%，與日本、韓國等亞洲盟友一致。而有一位消息人士透露，作為協議一部分，台積電還將承諾在亞利桑那州增建至少5座晶圓廠，使其在該州的工廠數量增加約一倍，不過目前尚不清楚這些投資的具體時間表，台積電也尚未回應。

黃帝穎指出，黃國昌率民眾黨高調訪美聲稱談關稅及國防，儘管黃國昌過去的政治標準是「會期中」出國的立委，花納稅人的錢，痛批「你好膽就上飛機看看」，還酸其他立委卸任前出國是在畢業旅行，但黃國昌自己「會期中」出國則改口自稱「我們撐起國家」。

他提到，黃國昌還來不及下飛機完成自稱的「我們撐起國家」前，美國紐約時報即先報導台美關稅降為15%，理由是「台美雙方經過數月協商，協議文本已進行法律審視，預計本月可公布。」，等於正式宣告關稅與黃國昌無關。關稅不讓黃國昌「割稻尾」，完全表現出美國對印太戰略及台灣地緣政治掌握的精細程度。

