紐時：新強人時代 全球面臨更多風險

美國總統川普與中共領導人習近平會面後，外界認為美中緊張局勢終於降溫，然而《紐約時報》分析認為，兩人強人式的領導恐使全球未來4年面臨更多風險。與此同時，在俄國成功測試核動力水下無人載具後不久，川普30日下令戰爭部在「平等基礎」上，重啟美國自1992年來暫停的核武試驗，象徵美國政策重大轉變。

「歡迎來到新的強人時代」，《紐約時報》觀察，目前世界變成由領導人憑個人意志而非規則和共識統治。在美中關係中，此兩大國同時由兩位風格類似的領導人所統治，未來4年世界恐浮現更多冒險行為、出現更多不穩定，甚至更高的誤判與衝突風險。

《紐約時報》指出，川普與習近平，以及美中兩國雖然在許多方面存有差異，但兩人都試圖依自身意志重塑各自政治體系。兩人權勢滔天卻缺乏在國內制衡因素，使兩人在達成協議時擁有很大的自由度，但也使任何潛在協議變得脆弱，容易發生變化。

分析示警，強勢領導人在違背承諾或突然改變路線時，幾乎不會面臨國內後果，進而衝擊全球安全，因為無從咎責強人領導，使其可以不履行承諾，降低他們威脅言詞的可信度，此趨勢也讓衝突爆發的可能性隨之上升。

《紐約時報》指出，自戰後建立的穩固制度、聯盟和規則帶來的全球和平繁榮時代正在消退，川習會與其說給美中關係帶來穩定和信心，不如說是證實強人統治的不確定性和動盪。

另外，俄羅斯29日宣布成功測試一款具備核能力的核動力水下無人載具「海神」。核威脅升溫的同時，川普下令五角大廈重啟睽違30多年的核武試驗。

川普指出，美國擁有全球最多的核武儲量，俄羅斯位居第二，中國則遠遠落在第三，但中國在5年內就能趕上。他在第一任期時全面更新與翻新美國現有的核武，有鑒於核武的巨大破壞力，雖然他不願，但也只能這麼做。基於其他國家的核武試驗計畫，他已指示戰爭部在平等的基礎上，開始測試美國的核武。