《紐時》爆美對台關稅將至15% 台積電美投資擴至5座晶圓廠

《紐約時報》報導，台積電將在美興建五座晶圓廠。（圖／達志／美聯社）

《紐約時報》（New York Times）報導指出，美國總統川普（Donald Trump）領導的政府團隊正接近完成一項與台灣的重要貿易協議，預計將調降台灣輸美產品的關稅至15%。作為交換條件之一，台積電（TSMC）將進一步擴大其在亞利桑那州的投資，承諾再興建至少五座晶圓廠。消息一出，市場信心明顯回升，台積電美股股價周一盤中一度上漲約1.5%，也同步帶動台股夜盤爆量走揚。

根據報導，這項協議在台美雙方歷經數月協商後，已進入法律審查階段，預料最快可於本月內正式對外公布。知情人士透露，根據協議內容，美國將針對來自台灣的產品調降進口關稅，從目前的名目平均20%降至15%，與先前美方分別與日本、南韓所簽貿易協定的稅率相同。此舉被解讀為消除關稅不確定性，有助於穩定供應鏈並強化雙邊經貿合作。

廣告 廣告

在製造布局方面，台積電計畫在既有的亞利桑那州廠區外，再新增至少五座先進製程晶圓廠。儘管新增投資的詳細時程與金額尚未公開，惟此舉已被視為台積電對美國市場承諾的具體展現。對於報導內容，台積電發言人則表示不予置評。

目前，部分台灣出口產品因涉國安考量，已被美國納入《1962年貿易擴張法》第232條款調查範圍，並暫時獲得豁免。分析人士指出，若台積電持續強化美國在地製造能力，除有助於長期關稅優惠的爭取外，也可能獲得更多政策層面的支持與保障。

市場反應方面，法人指出，台美即將簽署的協議可視為科技供應鏈的一次「定錨」，對半導體族群形成實質利多。台積電在其中扮演核心角色，為美國確保晶片供應安全的戰略重點，相關投資方向與政策態勢早已被視為確定性題材，因此夜盤提前反映也被認為「並不意外」。

目前台積電於亞利桑那州已啟動數座晶圓廠興建計畫，涵蓋先進與成熟製程。外界預期，在此一新協議下，台積電的投資規模可能接近倍增，再次突顯其於全球供應鏈中不可取代的關鍵地位。美方透過關稅與在地投資條件的「雙軌制」布局，也明確展現其加速半導體產業回流本土的決心。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

人妻送生髮帽惹怒公公！丈夫「互相傷害」全場笑翻：岳母躺著也中槍

鬼塚虎101專櫃爆歧視移工！賈永婕親巡櫃再發聲 隔空喊話失言櫃姐

獨家直擊／超大咖！《阿凡達》山姆沃辛頓現身台北街頭 寒流來襲穿短袖騎機車接地氣