《紐時》爆華府對在野黨出手？外交部說話了

▲外傳華府可能擴大對在野黨的施壓力道，外交部次長吳志中也做出回應。（圖／翻攝畫面）

[NOWnews今日新聞] 總統賴清德日前提出1.25兆元的國防特別預算，行政院也將特別條例送立院審議，慘遭藍白8度封殺；《紐約時報》21日指出，美國總統川普要求台灣為自身防衛承擔更多責任，以因應中國可能的軍事威脅，然而台灣內部的政治僵局，卻讓賴清德的國防預算規劃受阻，華府可能因此加大對台灣在野陣營的施壓。對此，外交部次長吳志中也發聲回應相關說法。

吳志中表示，台灣的國防經費在過去就是相當不足的情況，說要增加到GDP的5%，也不是明年立刻要達到，這是一個比較短中期的目標；論全球可能存在的衝突，台灣一直都被包含在之中，歐洲多國也十分關注整體局勢，於許多高峰會議中，都有談到維護台海和平的重要性。

廣告 廣告

吳志中續指，我們的國家，本來就是自己要捍衛，把這麼重大的任務交給別人，也不是一件好事；他認為，以外交層面來看，並不是尋求跟中國打一場勝仗，而是在捍衛自己之外，再加上尋求跟國際社會更多的共同利益，一旦產生共同利益，世界各國自然都會想盡辦法來捍衛台灣海峽的和平安全，就不用再去多說什麼了。

吳志中強調，現階段努力透過外交方式來維持台海和平，這也是目前大家期待的一個方式，畢竟如果戰爭爆發，不論誰輸誰贏，其實都太晚了。所以，透過外交、國際社會的共同努力，去制止中國侵略的野心，他認為是外交部非常重要的任務，也是此刻他們正在努力的目標。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

Lalamove自稱「中國台灣」！抵制聲浪狂燒：連台胞證都不敢這樣

中共氣炸了！俞大㵢被美尊稱「這一句」 林佳龍：視台灣為國家

新北市長最新民調！藍白一整合就輾壓 郭正亮：這人真的不強