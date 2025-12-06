《紐時》看川普國安戰略：台灣被簡化為半導體利益

紐時分析認為，川普政府僅將台灣視為美中競爭關係下的半導體利益。路透社



美國川普政府第二任期的首份《國安戰略報告》不再捍衛民主價值，以及大幅減少對俄中兩大競爭對手的批評，引發外界高度關注。《紐約時報》分析指出，這份報告完整反映出川普以商業利益為主的戰略思想，台灣在報告中更是被簡化成「半導體和貿易航道利益」，而未被形容是美國重視的民主價值核心。

《紐時》5日發表題為「川普的國安戰略聚焦利益，而不是傳播民主」（Trump’s Security Strategy Focuses on Profit, Not Spreading Democracy）文章，分析白宮所公布的最新版《國安戰略報告》。

文章一開頭便寫出對報告的看法總結：「拉美國家必須在沒有競標下直接奉上合約給美國公司。台灣的重要性被簡化成半導體和航道。華府對富裕波灣君主國的『頤指氣使』必須結束。」

這份白宮悄悄在週四晚間公布、媒體週五加以報導的《國安戰略報告》寫著：「我們尋求與全球各國維持良好以及和平的貿易關係，不再強加民主價值或其他社會改變壓力，給那些民主制度與其自身傳統和歷史大相逕庭的國家身上。」

《紐時》說，在多達33頁的篇幅裡，該報告完全沒列出任何美國應捍衛的民主制度，「以色列和台灣，這兩大美國長期支持的民主體制只被提及它們在所屬地區的經濟重要性，而未提與美國價值之間的關聯」。

相較之下，川普在第一任期發表的《國安戰略報告》反而提及，全球正面臨「偏好高壓體制以及偏好自由社會」兩大陣營之間的競爭。在2017年的報告中說：「中國和俄羅斯企圖重塑世界秩序，與美國價值和利益對抗。」

最新版的戰略報告不再形容俄羅斯為敵手，中國也只是被視為商業領域上的競爭對手。報告說，必須遏止因台灣而起的戰爭衝突，因此將「嚴重影響美國經濟」。報告也主張和北京建立互惠經濟關係，呼應川普今年10月和中國國家主席習近平在「川習會」上的訴求。

前中情局中國研究員、布魯金斯研究所（Brookings Institution）學者秦江南（Jonathan Czin）向《紐時》表示，這份戰略報告「會讓北京很高興」。他認為，和前拜登政府以及川普第一任期的報告相比，美國顯然更聚焦在拉美政策，而讓中國鬆一口氣。

