《紐時》破天荒專訪川普：台海未來他大膽預言！Fed主席已定

美國總統川普罕見接受《紐約時報》專訪，暢談台海安全、委內瑞拉石油、聯準會主席人選、人工智慧、減肥藥等議題。他自信預言在他任內習近平攻台機率，透露已決定Fed下一任主席！到底兩大關鍵題答案是什麼？台海戰火不會有？一次看。

美國總統川普（Donald Trump）與《紐約時報》（New York Times）之間積怨已久，甚至曾向法院控告該報長期抹黑，7日卻破天荒接受近兩小時專訪，格外耐人尋味。這場罕見對談中，川普就台海、烏克蘭、委內瑞拉、聯準會（Fed）主席人事、人工智慧（AI）等議題暢所欲言，重申「在我任內，習近平不會攻台」，《紐時》指出，川普在專訪時刻意展現精力充沛、仍具全球影響力的領導形象。

《遠見》整理這場專訪的要點如下：

川普：習近平不會在我任內攻打台灣

川普下令美軍突襲委內瑞拉後，英國與歐洲的領導人暗示，川普的舉動可能會助長中國的膽量，為中國入侵台灣開創先例。川普7日表示這兩者之間沒有任何相似之處：「沒有毒品湧入中國……台灣的監獄也沒有開放，人們也沒有湧入中國。」

川普指出，中國對台灣採取什麼行動取決於中國國家主席習近平，但他直言，如果台海現狀改變，他會「非常不高興」：「我已經跟他說過，如果他那樣做，我會非常不高興，而且我認為他不會那樣做，我希望他不要那樣做。」

他自信地表示：「他（習近平）或許會在美國換個總統之後這麼做，但我認為他不會在我擔任總統期間這麼做。」

拒保證不動武，川普重申必須「擁有格陵蘭」

川普近來多次強調，美國必須「擁有」格陵蘭（Greenland），甚至拒絕做出「排除採取軍事行動」的承諾。

《紐時》駐白宮資深記者桑格（David E. Sanger）詢問他為何不選擇已有數十年歷史的《格陵蘭防衛協定》（Defense of Greenland Agreement），在格陵蘭增加空軍或海軍基地，擴大美軍存在，川普表示；「我認為所有權賦予了租賃或條約無法達到的效果，那正是我覺得成功必備的心理條件。」

川普近來多次強調，美國必須「擁有」格陵蘭。Photo by Tina Rolf on Unsplash

聚焦委國石油，川普稱美國將長期介入

川普透露，美國對委內瑞拉的監管可能持續數年，他預計美國將開採委國龐大的石油儲備。川普6日透露，委內瑞拉當局已同意向美國移交遭制裁的3000萬至5000萬桶原油，以當前市場價格計算，這批石油價值介於18億至30億美元。此外，川普團隊正制訂全面計畫，旨在未來數年控制委內瑞拉石油。

美軍日前逮捕了委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolás Maduro），許多人抨擊這項行動違反國際法，而川普對《紐約時報》直言：「我不需要國際法。」

當被問及他在世界舞台上的權力是否有任何限制時，川普回答：「是的，有個限制：那就是我自己的道德準則。我自己的想法。」

川普：已決定下一任聯準會Fed主席

川普向《紐時》表示，他已決定提名誰擔任聯準會下一任主席，但他並未透露人選：「我心中已有決定，我還沒有和任何人談過這件事。」

白宮國家經濟委員會（National Economic Council）主任哈塞特（Kevin Hassett）是下一任聯準會主席的熱門人選，但川普拒絕透露是否確定欽點哈塞特出任，但形容哈塞特「當然是我屬意的其中一人」。

其他候選人包括前聯準會理事華許（Kevin M. Warsh）、現任聯準會理事華勒（Christopher J. Waller），川普上個月分別面試了這兩位候選人，並給與他們高度評價。美國財政部長貝森特（Scott Bessent）8日透露，他預計川普將在本月決定聯準會主席人選，

白宮國家經濟委員會主任哈塞特。Flickr by The White House

川普斷言AI創造大量就業

川普對AI的未來充滿信心，7日更表示：「誰贏得AI戰爭，誰就將成為真正的世界領袖。」人們普遍擔憂，AI崛起將導致大規模失業，但他持不同的觀點，斷言AI將創造大量就業機會：「我認為AI將創造大量工作機會，甚至「我們沒有足夠的人力來填補這些職位，而這就是機器人發揮作用之處」。

《紐時》認為，川普專注於AI可能帶來的就業成長前景，似乎毫不在意AI發展可能帶來的負面影響，駁斥AI可能助長網路攻擊的說法。當被問及是否擔心倚賴AI將讓美國更容易受到中國的網路攻擊，川普聳肩說道：「反正中國已經這麼做了……我們也對中國這麼做。」

川普自稱未使用瘦瘦針

川普經常公開談論朋友與幕僚使用了減肥藥，而他7日對《紐時》透露，他從未使用俗稱「瘦瘦針」的GLP─1受體促效劑減肥藥，「我或許應該試試」。

川普身高約190公分，去年4月體檢報告顯示，他的體重約102公斤，根據美國疾病管制暨預防中心（CDC）的計算標準，川普的身體質量指數（BMI）屬於超重範圍。

去年11月，川普政府宣布與美國禮來製藥公司（Eli Lilly）及丹麥諾和諾德製藥公司（Novo Nordisk）達成協議，將自2026年起大幅降低GLP─1減肥藥物的價格，美國民眾使用減肥藥的每月平均治療費用可望降至149美元至350美元。

從台海安全、委內瑞拉能源到聯準會人事、AI發展等，川普展現強烈自信與掌控感。他重申任內的外交與經濟主張，強調美國利益優先，也刻意塑造仍具全球影響力的形象，彰顯其在國際舞台的主導意圖與政策取向。