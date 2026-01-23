紐時：美中新冷戰 白宮先舉白旗

《紐約時報》中文網22日刊出大衛．華勒斯—威爾斯（David Wallace-Wells）評論文章〈美國已在與中國的新冷戰中舉起白旗〉指出，美國與大陸的關係在經歷逾十年的持續升溫與對抗後，正出現微妙卻深刻的轉變。文章形容，美國對大陸的戰略敘事，已不再充斥全面圍堵的歇斯底里，而是逐漸被一種更克制、甚至帶有不安的現實主義情緒所取代。

文章回顧，川普去年強勢回鍋白宮時，外界普遍預期美陸對抗將再度升高。這場對抗，早已被外交決策人士籠統地稱作「新冷戰」。

廣告 廣告

而在2026年，美國地緣政治處境已然天差地別。大陸或許仍隱於幕後，但台前美國，一方面在委內瑞拉開展非法軍事行動、公然企圖接管格陵蘭島、威逼歐洲，威脅古巴、伊朗等，更將加拿大這個最忠誠鄰國推向大陸懷抱。

另一方面卻在對大陸政策上出現降溫跡象，包括貿易戰收手、對大陸關稅反而低於對印度水準，並放寬部分人工智慧晶片出口限制。那份曾讓「唐羅主義」成為熱議話題的新版《國家安全戰略》，也將大陸降為次要議題，轉而聚焦邊境與內部安全。

分析指出，這種轉向並非單一政治人物所致，而是源於美國政策圈對大陸實力的重新評估。大陸在綠能、電動車、電池、無人機、工業機器人、造船與基礎建設等領域取得壓倒性優勢，部分指標甚至遠超美國。美國智庫與防務圈也愈發公開討論，美軍在台海衝突模擬中，面臨更大挑戰的現實。

不過，文章同時指出，「中國世紀」並非沒有裂縫。人口萎縮、經濟放緩、青年失業與產業內捲，正為大陸未來增添不確定性。即便如此，美國內部原本「中國終將自行崩潰」或「必須全面擊敗中國」的兩極觀點，已開始動搖。