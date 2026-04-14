紐時：美伊會談因濃縮鈾期限破局 擬再上談判桌

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（中央社記者廖漢原華盛頓13日專電）「紐約時報」今天報導，美國與伊朗官員均指出，雙方因伊朗停止濃縮鈾活動的期限差距過大，導致上週末談判破局，不過官員們已討論下次面對面會談的安排。副總統范斯在電視訪問中表示，伊朗談判代表未獲授權是美方離開的主因。

紐約時報（New York Times）引述伊朗及美國官員的說法報導，美伊代表上週末在巴基斯坦首都伊斯蘭馬巴德會談期間，都曾就暫停濃縮鈾活動提出建議，但因暫停期限差距太大未達成協議。

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2名伊朗資深官員與1名美國官員指出，伊朗建議暫停進行濃縮鈾活動5年，但川普政府堅持20年，拒絕伊朗代表的提議。

報導指出，美軍雖然13日已啟動封鎖船隻進出波灣伊朗港口的任務，但會談內容顯示可能仍有達成和平協議的其他路徑。

官員們說，雙方已討論第2次面對面會談，但沒有提供細節。

美國總統川普（Donald Trump）在兩國高階代表會談未達成協議後，下令駐波灣戰艦自美東時間13日上午10時起禁止伊朗船隻由港口出入波斯灣。美國的歐洲盟友未參與行動，封鎖任務也有執行上的困難。

11日率團前往巴基斯坦會談的美國副總統范斯（JD Vance），在福斯新聞頻道（Fox News）節目表示，美方不清楚伊朗代表要如何談判，這是團隊離開的主因。在場的伊朗談判人員無權做任何決定，他們必須帶著美方建議返回德黑蘭取得最高領袖或其他人的許可。

范斯說，無論雙方能否再進行對話或最終達成協議，現在是伊朗的發球局，美方已提出很多建議。他強調，伊朗如能同意美方建議的關鍵項目，川普對美伊關係正常化仍態度開放。（編輯：陳慧萍）1150414