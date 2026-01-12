紐時：美國對台關稅將降至15% 台積電至少多蓋5座晶圓廠

紐約時報報導，美國將對我進口產品課徵15%關稅。路透社



美國川普政府傳出即將在本月稍晚公布對台灣進口產品調降關稅稅率。根據《紐約時報》報導，美國將從原本的20%稅率降為15%，而條件是台積電必須倍增在美國的晶圓廠。

《紐時》引述3名知情人士指出，美國對台灣進口產品關稅將調降至15%，與美國去年和日本和南韓達成的稅率相當。報導說，這項結果是美台雙方協商數月後所達成的協議，雙方即將在本月稍晚公開宣布。

一名知情人士表示，作為調降關稅稅率的條件，台積電（TSMC）必須承諾在美國亞利桑那州興建至少5座晶圓廠，是原本計畫的兩倍。至於興建晶圓廠的進度計畫則尚不清楚。台積電不願對此做出回應。

川普去年4月宣布針對各貿易夥伴的對等關稅後，便與各國展開協商。《紐時》報導說，主導晶片生產的台灣面臨北京不斷的軍演和武統威脅，川普政府官員在與台灣協商時表明，希望台灣能增加在美國的半導體生產投資，避免若兩岸爆發戰爭可能中斷晶片供應鏈。

報導指出，台積電於2020年起在亞利桑那州已興建一座晶圓廠，第二座近日完工，即將在2028年正式啟用。台積電承諾會繼續打造4座新廠。不過在與美國政府的關稅協商條件中，台積電承諾追加至5座新廠。

在美台展開協商期間，台灣輸美產品被課徵20%稅率，但半導體、鋼鋁、汽車等其他進行232條款調查的產品除外。

《紐時》指出台灣銷往美國的商品超過1/3為半導體。一旦美國公布半導體稅率後，對台灣勢必有更大衝擊。

另據中央社報導，台灣政府與美國貿易代表署的談判雖有前期結論，但仍就232條款及台積電對美投資項目跟美國商務部討論，就在台積電近期於亞利桑那州鳳凰城購地擴廠的同時，相關對話已有結論。

美方官員已表示，投資美國的業者不受232條款的關稅影響，但還不清楚屆時如何運作。

