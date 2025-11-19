紐時：美國成中國最大融資對象 資金流向敏感領域

（中央社台北19日電）紐約時報引用一份報告指出，2000年以來，中國已在全球放貸2.2兆美元（約新台幣68.7兆元），過去20年，中國的最大融資對象是美國，資金流入關鍵礦產、基礎設施、半導體等敏感技術領域，可能使中國掌握經濟控制權。

紐約時報中文網19日報導，中國是全球放貸規模最大的國家之一，向開發中國家提供超過1兆美元的貸款。但根據美國研究機構AidData的數據，過去20年，中國的最大融資對象是美國，中國各銀行已向美國企業和項目提供2000億美元的金融支持。

這些資金流向油氣管道、數據中心和機場航廈的建設，幫助特斯拉（Tesla）、亞馬遜（Amazon）、迪士尼（Disney）和波音（Boeing）等美國企業融資順利運作。直到2017年，部分項目開始引發美國政府警惕。

AidData最新發布的報告顯示，2000年以來，中國國有企業已向全球提供2.2兆美元貸款和贈款，該數字比先前預估的高出2至4倍。研究數據來源於100多個國家的3萬多個項目。並且統計未包含中國持有的7300億美元美國國債。

報告概述中國如何利用金融資源在戰略領域布局，建立潛在的供應鏈控制點。其中涉及一些引發西方擔憂的交易，例如近期捲入半導體供應鏈爭奪戰的安世半導體收購案。

報導說，近年中國對較貧窮國家的放貸規模減少，對澳洲、英國等富裕國家的貸款有所增加。AidData的報告顯示，目前中國對高收入國家和開發中國家的放貸規模相當，均為1兆美元。中國對開發中國家的融資大多是向政府提供的大型項目貸款，而對已開發國家的融資重點更偏向商業領域。

中國對已開發國家的貸款通常以貸款形式提供給政府或大型企業，放貸機構多為中國銀行、中國農業銀行等國有銀行。這些融資流入關鍵礦產、基礎設施、半導體等敏感技術領域。專家警告，這可能讓中國在戰略商品儲備、供應鏈和海上咽喉要道方面獲得經濟控制權。

報導引述哈佛大學甘迺迪政府學院（Harvard Kennedy School）高級研究員柯里爾（Andrew Collier）表示，「這些銀行家通常會向盈利項目放貸，但他們也經常被迫遵守共產黨的指令」。他補充，「中國四大國有銀行的行長都是中國最高層政府決策圈的重要參與者」。

報導指出，在美國，中國機構的融資活動涵蓋範圍廣泛，從企業的日常商業融資，到液化天然氣與天然氣管線等建設專案的資金支持，也包括為一些與中國政府關係密切、備受審視的中資企業收購案提供融資。

AidData的研究顯示，中國國有放貸機構已向數十個國家的併購交易提供超過3350億美元貸款，其中3/4的資金流向中國收購者，涉及機器人、生物技術、量子資訊等領域。

美國總統川普（Donald Trump）在第一任期內曾阻止與北京有關聯的投資者收購萊迪思（Lattice）。不久後，美國國會加強對中資投資的審查。此後，中國在美國敏感領域進行收購融資的難度顯著增加。（編輯：廖文綺/邱國強）1141119