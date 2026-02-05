紐時：習近平向川普尖銳表態 為川普4月訪中嚴肅討論台灣鋪路

紐約時報4日報導，習近平4日向川普強調台灣問題，可能是為了讓川普準備4月訪中時「嚴肅」討論台灣問題。圖為兩人去年10月30日在南韓釜山亞太經合會期間會晤。（資料照片／美聯社）



中國國家主席習近平4日與美國總統川普通話，習近平強調台灣問題是中美關係的最重要問題，呼籲美國慎重處理對台軍售；川普則強調中國擴大購買美國農產品及能源。不過，川普4月訪問中國時，可能得「嚴肅討論」台灣問題。

習近平大提台灣 川普訪中必須面對

紐約時報4日報導，前白宮國安會中國、台灣及蒙古事務主任、布魯金斯研究所（Brookings Institution）學者何瑞恩（Ryan Hass）表示，習近平的聲明相當「尖銳而犀利」，習近平很明顯「現在就想表明立場，以向國內以及川普總統展示，他正盯著台灣問題」。

何瑞恩解釋，習近平「正在鋪路，好讓他能告訴川普總統：『當你4月來訪時，要準備好針對台灣問題與我進行一次嚴肅的、坐下來的談話，因為這對我非常重要』。」

一名白宮官員匿名表示，美國在台灣問題上的立場沒有改變。美國國務院去年12月批准對台軍售計畫，總額高達111億美元（約新台幣3,500億），為史上最大規模對台軍售。

川普奉行戰略模糊 近期如何看待台灣？

習近平發表此番言論之際，正值川普威脅要入侵並接管主權國家之際，這引發專家擔憂，他可能不會阻止其盟友或對手追求類似行動。川普已明確表示，他願意在台灣問題上走謹慎以對，以免激怒北京。去年，川普政府甚至阻止總統賴清德途中停留紐約，以免冒犯中國，當時美方正尋求促成川習會與中美貿易協議。

《紐時》駐白宮記者桑格（David E. Sanger）1月8日曾向川普問道，美軍抓捕委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolás Maduro）的行動可能樹立先例：「習近平會告訴你，台灣對中國構成威脅，這是一個分離主義行動。」

川普回答：「這（台灣）對他而言是一種自豪感的來源。他認為台灣是中國的一部分，他要怎麼做那是他的事。但我已經向他表達，如果他那樣做，我會非常不高興，而且我不認為他會那麼做。我希望他不要那麼做。」

