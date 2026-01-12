紐時：聯準會主席鮑爾遭刑事調查 親川普檢察官下令調查790億整修案

聯準會主席鮑爾遭刑事調查。圖為他去年9月17日在利率決策會議後召開記者會。美聯社



《紐約時報》報導，美國聯準會（Fed）主席鮑爾已遭哥倫比亞特區（華府）聯邦檢察官辦公室展開刑事調查，聚焦於聯準會位於華府總部的25億美元（約790億元台幣）整修工程，以及鮑爾出席相關的國會聽證會時是否曾作偽證。

報導引述知情官員稱，相關調查包括分析鮑爾（Jerome Powell）的公開發言，並且檢視支出紀錄。該調查是由總統川普去年任命的華府聯邦檢察長皮洛（Jeanine Pirro）批准，皮洛是川普的長期盟友，曾長期在福斯新聞網主持節目。

《紐時》指出，這項調查形同對鮑爾開啟重要的新法律戰線。雖然鮑爾是川普2017年第一個總統任期內提名的人選，但川普近期一直批評他拒絕大幅降息，多次威脅開除他。川普也曾批評鮑爾對聯準會總部25億美元的整修工程處理不當，揚言提告。

川普上週接受《紐時》訪問時表示，他已決定接替鮑爾的聯準會主席人選，將很快宣布決定。報導稱，川普的首席經濟顧問哈塞特（Kevin Hassett）是最可能出線的人選。

鮑爾的聯準會主席任期將於5月屆滿，但他的聯準會理事任期至2028年1月。鮑爾尚未透露是否會在卸下主席後留任理事。

位於美國華府的聯準會總部大樓資料照片。路透社

●聯準會總部落成逾90年才翻新 工程大幅超支

聯準會總部位於華府國家廣場（National Mall）旁，共有三棟建築，其中兩棟大樓自1930年代落成以來，就未曾全面翻新，目前進行的翻修工程是要將大樓的基礎設施全面現代化。

白宮管理及預算局（OMB）局長伏特（Russell Vought）去年7月曾在X平台發布公開信，指責鮑爾對聯準會「管理嚴重失當」。他表示，聯準會大樓翻修工程「過於華美」，已高達25億美元（約730億元台幣），超支7億美元（約204億元台幣）。

聯準會的運作經費均為自籌，主要資金來源是持有證券的配息，以及向各銀行收取的費用，翻修工程的費用也非來自納稅人的錢。

