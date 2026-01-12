紐時：聯準會整修案傳檢方出手 川普鮑爾衝突升級

（中央社紐約11日綜合外電報導）紐約時報指出，華府檢察官據悉已對聯邦準備理事會（Fed）主席鮑爾展開調查，這項以聯準會華盛頓總部整修案為核心的調查，顯示美國總統川普與鮑爾之間的長期衝突再度升級。

根據知情官員透露，美國哥倫比亞特區聯邦檢察官辦公室，已針對聯準會主席鮑爾（Jerome H. Powell）展開刑事調查，內容聚焦於聯準會華府總部的整修工程，以及鮑爾是否在整修事項對國會作出不實陳述。

官員指出，這項調查包含分析鮑爾公開發言及支出紀錄。長年為川普盟友、去年被任命為哥倫比亞特區聯邦檢察長的皮洛（Jeanine Pirro）已於去年11月批准。

這項調查代表鮑爾面臨一條重要的法律戰線。川普一直批評鮑爾未如其願大幅調降利率，威脅將予開除，即使鮑爾係由他於2017年提名。川普同時揚言就這項金額高達25億美元的整修案提告，理由是「失職無能」。

川普上週接受紐約時報專訪時表示，下一任聯準會主席的人選已經決定，預計很快就會公布，主掌白宮國家經濟會議的哈塞特（Kevin Hassett）係熱門人選。

雖然鮑爾的主席任期將於5月屆滿，但他做為理事的任期是至2028年1月。鮑爾尚未透露今年是否有意續留聯準會。

聯準會拒絕即時回應。美國司法部發言人也未回應置評請求。

這項針對鮑爾的檢調行動，凸顯川普與聯準會之間的更大規模的衝突。其他衝突還包括將聯準會理事庫克（Lisa D. Cook）免職，川普曾指控她涉入房貸詐欺並試圖將其免職。

總統只有在「有正當理由」下，才能將聯準會官員解職，過去這類理由通常限於瀆職或嚴重失職。美國最高法院將於1月21日就此案進行言詞辯論。

國會授予聯準會設定利率的權力，使其不受總統干預，因為總統的政治前途往往與經濟表現緊密相連。立法者同時規定，聯準會應追求低而穩定的通膨，以及健康的勞動市場。

知情官員表示，皮洛團隊已多次聯絡鮑爾辦公室索取關於整修計畫的文件。不過啟動調查僅是第一步，能否收集足夠證據讓聯邦大陪審團同意起訴，則是另一回事。

去年11月，川普點名追查的兩大目標：前聯邦調查局局長柯米（James B. Comey）與紐約州檢察總長詹樂霞（Letitia James），均遭聯邦法官駁回起訴。對加州民主黨聯邦參議員謝安達（Adam B. Schiff）的調查，至今也還未蒐集到足夠證據提交大陪審團。

成為調查焦點的聯準會整修工程係於2022年動工，預計2027年完工，據估經費已超支約7億美元。工程項目包括擴建與設施更新，主要涵蓋聯準會總部艾克斯大樓（Marriner S. Eccles Building）以及憲法大道（Constitution Avenue）一棟1930年代的建築。

聯準會表示，這兩棟建築自近百年前落成以來，從未進行全面整修，亟需大規模翻修。整修內容包含移除石綿及鉛污染，同時也會讓建物合乎無障礙設施相關法規。

聯準會2021年提出的初版整修計畫，述及最高決策官員將可享有專屬電梯及餐廳，還有裝飾性噴泉、新設大理石裝飾及員工專屬屋頂露台等。不過鮑爾6月在國會聽證會上表示，許多這些設施都不在最新整修計畫中。

鮑爾說，「沒有貴賓餐廳，也沒有新的大理石」，「我們拆下舊的大理石，將會重新放回去。若有部分碎裂才需換新。並未增設專用電梯，只有舊電梯。」

鮑爾補充說，工程規劃仍在「持續調整」，部分原本規畫的設施已經取消。

鮑爾作證後，聯準會也在官網發表「常見問答」，再次重申鮑爾向國會報告內容，並持續對外公開整修新細節，包括線上導覽、照片和2021年計畫書的補充註解。

聯準會在說明經費超支原因時指出，材料、設備、人力成本居高不下，以及不可預見因素皆係工程超支原因，包括超過預期的石綿和土壤污染。（編譯：屈享平）1151112