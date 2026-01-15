紐時：華府施壓墨西哥 促允美軍聯手打擊境內販毒集團

（中央社紐約15日綜合外電報導）紐約時報今天引述美國官員報導，美國正加大對墨西哥施壓，要求同意美軍與墨西哥軍方採取聯合行動，拆除墨西哥境內的芬太尼實驗室。

報導引述多名未具名官員指出，美國官員希望美軍特種部隊或中情局（CIA）人員能與墨西哥軍方一同突襲疑似芬太尼實驗室。

路透社報導，美國總統川普（Donald Trump）上週接受福斯新聞（Fox News）訪問時表示，販毒集團正掌控墨西哥，並暗示美國可對墨西哥地面目標發動攻擊，以打擊這些組織。這是他威脅動用美軍對付販毒集團的一連串言論之一。

墨西哥總統薛恩鮑姆（Claudia Sheinbaum）本週表示，在與川普進行「良好對話」討論安全與毒品走私之後，她已排除允許美軍介入打擊販毒集團的可能性。

紐約時報報導指出，自美軍1月3日突襲逮捕委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）後，美國方面再次向墨西哥提出使用美軍的要求。

薛恩鮑姆過去也曾拒絕川普提出的軍事行動建議。

路透社尚未能立即查證紐約時報的報導。白宮與墨西哥外交部在非上班時段未立即回應路透的置評請求。（編譯：陳政一）1150115