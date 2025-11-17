紐時：貝佐斯將任AI新創公司執行長 卸亞馬遜管理職後首見

（中央社紐約17日綜合外電報導）「紐約時報」報導，美國科技業巨擘亞馬遜創辦人貝佐斯將擔任其參與投資的人工智慧（AI）新創公司「普羅米修斯計畫」共同執行長。這將是他卸任亞馬遜執行長後首度擔任營運職。

路透社報導，根據「紐約時報」（The New York Times）引述3名知情人士指出，「普羅米修斯計畫」（Project Prometheus）主要開發電腦、汽車和太空船相關工程及製造工作的AI應用，且這家公司已籌得62億美元（約新台幣1932億元）資金，使其成為全球新創企業界在初創階段資金最雄厚的公司之一。

廣告 廣告

若消息屬實，將是貝佐斯（Jeff Bezos）自2021年7月卸任亞馬遜執行長後首度擔任1家公司的正式營運職位。貝佐斯雖然在他創立的航太公司藍源（Blue Origin）參與經營，但正式頭銜僅掛創辦人。

紐時的報導還說，普羅米修斯計畫已雇有近100名員工，包括來自微軟（Microsoft）支持的ChatGPT開發商OpenAI、Google（谷歌）的DeepMind及臉書（Facebook）母公司Meta等頂尖AI公司的研究人員。

此外，公司的另1位執行長是物理學家暨化學家巴加吉（Vik Bajaj），他曾在Google的「登月工廠」（Moonshot Factory）X實驗室與Google創辦人之一布林（Sergey Brin）密切合作。

路透社無法獨立核實這則報導，貝佐斯及普羅米修斯計畫的1名代表也尚未回覆置評請求。（編譯：張正芊）1141117